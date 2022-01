L’ancienne belle-mère Inés Gómez Mont demande à son petit-fils de rencontrer Javier Díaz : « Un jour, ils te poursuivront en justice »

Inés Gómez Mont a un mandat d’arrêt contre lui (Photo : Instagram/@inesgomezmont)

Tita Bravo, mère de l’homme d’affaires mexicain Javier Díaz, ex-mari d’Inés Gómez Mont, a parlé à un magazine mexicain de sa relation avec son ancienne belle-fille et a demandé à l’actrice de permettre à son ancien partenaire de voir ses enfants.

Silvia Bravo, plus connue sous le nom de « Tita Bravo », donne une interview pour un magazine de divertissement Remarques sur la télévision. Au cours d’une séance de questions-réponses, l’ancienne belle-mère de Gómez Mont lui a envoyé un message dans lequel elle lui a demandé de donner la priorité au bien-être de ses petits-enfants.

« Inés, laisse les enfants décider, laisse-les voir leur père biologique. En ce moment avec la situation dans laquelle vous vous trouvez, laissez-les être ici avec cela; Peut-être que je ne le reverrai plus dans la vie, mais un jour ils prétendront que tu as décidé pour eux», insiste la grand-mère des enfants de Gómez Mont.

Photo : Instagram/@inesgomezmont

En revanche, il a donné son avis sur des affaires judiciaires impliquant Inés Gómez Mont et son mari actuel.

« Depuis qu’on a découvert qu’elle et son mari faisaient l’objet d’une enquête et qu’ils avaient quitté le pays pour cette raison, les seules choses auxquelles je pensais étaient mes quatre petits-enfants ; pauvres gosses, ils ne devraient pas vivre tout ça« , il a dit Remarques sur la télévision.

La mère d’un homme d’affaires qui possède plusieurs bars, clubs et restaurants à Mexico a déclaré que son fils n’avait pas pu voir ses enfants depuis 6 ans.

« Le pauvre homme avait le cœur brisé. Elle n’avait pas vu ses enfants depuis six ans et s’inquiétait des dommages psychologiques qu’ils pourraient subir. Nous savons qu’Inés les a forcés à appeler Víctor « père », alors imaginez l’intimidation qu’ils subiront lorsqu’ils tomberont tous les deux.», a attaqué Tita Bravo.

Inés révèle qu’elle est en quarantaine avec ses enfants

Pour contextualiser, Javier Díaz Bravo est le premier mari d’Inés Gómez-Mont, car ils se sont mariés de 2008 à 2013 et ont donc quatre enfants : Inesita, Bruno, Diego et Javier.

En 2013, lorsque Javier Díaz et Inés Gómez Mont ont signé leur divorce au milieu de la controverse, Tita Bravo a essayé de ne pas intervenir. Cependant, en raison des critiques et des calomnies que son fils a reçues, la femme s’est adressée aux médias pour nier toutes les rumeurs qui ont été dites à son sujet.

Dans diverses interviews, Tita Bravo a admis qu’elle n’avait pas de bonnes relations avec Inés Gómez Mont, dans une interview qu’elle a accordée à Remarques sur la télévision Il souligne que tout ce que l’ancien présentateur a vécu était une erreur « karmique ».

Inés Gómez Mont s’est mariée il y a cinq ans (IG : inesgomezmont)

» […] Inés elle-même est tombée parce qu’elle était ambitieuse, à cause de l’argent, mais qu’elle n’entraîne pas mes petits-enfants dans son enfer. Je voulais lui dire : ‘Laissez-les vivre en paix et ramenez-les au Mexique avec leur père, les enfants ne méritent pas de vivre en fugitifs’. Cet enfer qu’ils traversent, je n’en veux à personne mais il le demande lui-même, il sait très bien avec qui il se fout. Il a aimé l’argent pendant de nombreuses années et maintenant il ne peut pas dire qu’il ne sait rien« , a-t-il précisé.

De même, Tita Bravo a attaqué le partenaire actuel de Gómez Mont, Victor Álvarez Puga, qui, avec l’ancien présentateur de télévision Azteca, a annoncé en septembre de cette année que le couple avait un mandat d’arrêt pour blanchiment d’argent présumé.

« Je connais Víctor Manuel parce qu’avant de sortir avec Inés, il a invité une de mes filles à sortir ; Il n’y avait jamais rien de formel entre eux, car des choses très louches se disaient sur lui », a conclu la femme d’affaires de 56 ans.

CONTINUER LA LECTURE:

« Maintenant, arrêtez-le »: Galilée Montijo sanglote en niant sa relation avec Inés Gómez Mont et les trafiquants de drogue

Ximena Navarrete partage les détails de sa grossesse : « Mon bébé pèse 3 500 kg »

Diego Boneta et Renata Notni fêtent leur premier anniversaire : « Et ça va de mieux en mieux ! »