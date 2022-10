L’ancien vice-ministre des Affaires étrangères a noté la propagande russe. L’Etat doit continuer à payer

Pendant des mois, le Département d’État a critiqué son propre peuple pour avoir répandu des opinions sans fondement sur la Russie. Cependant, il devait encore payer pour cela. L’ancien ambassadeur en France Petr Drulák est chercheur senior à l’Institut des relations internationales. Il est établi par le ministère, mais est par ailleurs indépendant de celui-ci. La gestion institutionnelle exige la liberté académique. « Je n’ai pas reçu de note du Kremlin. Je suis préoccupé par les intérêts tchèques », affirme Drulák.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février, les pays occidentaux l’ont condamnée comme une agression inacceptable contre une nation souveraine et ont commencé à envoyer des armes et d’autres aides à l’Ukraine. « Bien que nous ayons essayé de résoudre la situation diplomatiquement, la Russie a choisi la voie de la guerre. Après des années de stabilité, il a apporté la guerre, le chaos et la souffrance à l’Europe. La manipulation de l’information, la désinformation et les excuses artificiellement créées pour l’agression ne peuvent justifier les actions de la Russie. l’invasion de l’Ukraine », a-t-il déclaré alors ministre des Affaires étrangères, Jan Lipavský (Pirates).

Cependant, un chercheur principal d’une institution créée par le ministère des Affaires étrangères avait une opinion fondamentalement différente. Dans ses commentaires aux médias, Petr Drulák a écrit que l’Occident partageait la responsabilité de la guerre en Ukraine, alors qu’il n’excluait pas explicitement l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Selon lui, l’Ukraine est en fait un champ de bataille entre les États-Unis et la Russie. Le même argument est populaire auprès de la scène de la désinformation.

Selon Drulák, imposer des sanctions au régime de Poutine n’a aucun sens et ne mettra pas fin à la guerre. Il a également qualifié de dangereuse l’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN, car elles ont décidé de le faire après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Son évaluation a ensuite été citée par l’agence de presse d’État russe Tass. Drulak a également déclaré que l’Amérique avait joué un rôle important dans le renversement du dirigeant ukrainien Viktor Ianoukovitch en 2014.

« Que l’Ukraine ait renversé la situation et puisse gagner est un fantasme complet », a déclaré Druláka il y a deux semaines à Prima de CNN, qui a été repris et partagé sur Facebook, par exemple, par l’association Mladí Espéďáci associée au mouvement SPD. L’Ukraine a alors lancé une contre-offensive, au cours de laquelle les soldats russes ont fui les territoires occupés, laissant derrière eux des fournitures et du matériel.

Certaines des déclarations de Drulak aux médias coïncidaient avec des thèses propagées par la propagande russe. Son interview pour Radio Universum a été traduite et immédiatement reprise par le serveur de la télévision publique russe RT. « L’Europe n’est pas une puissance. Son destin est seulement de devenir un musée pour les touristes d’autres blocs civilisationnels », lit-on dans le communiqué.

« Certaines de ses déclarations restent sensées. Environ deux semaines avant l’invasion de février, il a déclaré que le fait que l’Ukraine ne soit pas membre de l’OTAN était une demande tout à fait rationnelle d’une grande puissance qui voulait avoir un pays à ses frontières qui ne la menacerait pas. L’idée que l’Ukraine menace la Russie est absolument absurde. Mais le Kremlin l’utilise et l’utilise dans sa propagande de guerre », a déclaré Roman Maca, analyste à l’Institut pour la politique et la société, qui a longtemps travaillé sur le sujet de la désinformation.

« Avec sa provocation intellectuelle, M. Drulák pourrait sérieusement bouleverser le public, qui croit au fait que quelqu’un avec une chaire utiliserait ses connaissances de manière responsable et judicieuse. Je suis surpris de ne pas avoir entendu de réaction critique plus dure à ses délires. » a déclaré le président de la commission des affaires étrangères à Aktuálně.cz Pavel Fischer du Sénat.

Les propos de Drulák ont ​​également été vivement critiqués par le président de la commission des affaires étrangères de la chambre, Marek eníšek (TOP 09), à qui il a dit qu’il lui était impossible de coopérer avec des instituts de recherche.

Déclarations du co-architecte de la politique étrangère de ces dernières années. Triste que de telles personnes soient à mon alma mater aujourd’hui. Ce qui est encore plus gênant, c’est qu’il travaille aussi à l’Institut des relations internationales, dont le fondateur est le ministère des Affaires étrangères. La propagande russe n’a pas sa place ici, il m’est donc difficile de coopérer avec l’Institut pic.twitter.com/gLdWH5sRH3 — Marek eníšek (@zenisek_m) 10 septembre 2022

Petr Drulák était auparavant vice-ministre des Affaires étrangères de Lubomír Zaorálk (ČSSD) et ambassadeur en France. Il travaille maintenant à l’Institut des relations internationales. Ce dernier est destiné à la recherche, dont le résultat sera un élargissement du débat sur la politique étrangère. Le fondateur de cette institution est le ministère des Affaires étrangères, mais est indépendant de la direction du département.

Ministère : Drulák travaille sélectivement avec les faits

Selon les conclusions d’Aktuálně.cz, le ministère des Affaires étrangères essaie en vain depuis des mois de s’assurer que les propos de Drulák n’ont aucun lien avec le palais d’Ernín. Selon lui, ils détruisent les Tchèques. Et cela malgré le fait que dans les entretiens, Drulák s’est permis d’être qualifié d’ancien ambassadeur et vice-ministre, et non d’employé de l’Institut des relations internationales.

« Sa production soulève des questions sur l’orientation de la politique étrangère tchèque », a écrit Jan naidauf, vice-président du Conseil scientifique du ministère, au directeur de l’institut Ondřej Ditrych début mars. Aktuálně.cz a reçu leur communication.

Selon des experts des faits, Drulák travaille de manière sélective en faveur de courants politiques marginaux dont les objectifs sont en contradiction avec la politique étrangère tchèque. Il renforce ses propos par une analyse de la production médiatique de Drulák, en particulier ses déclarations sur la Russie. « Plutôt que d’excellentes recherches universitaires, il s’est consacré à la politique et a promu, de notre point de vue, une vision très pointue du monde sur la scène politique », a ajouté naidauf.

naidauf a également souligné au directeur de l’institut qu’en février, Drulák avait assisté à un séminaire de l’association d’extrême droite Akce DOST « L’Union européenne totalitaire doit être abandonnée. Les participants sont d’accord là-dessus », résume l’événement sur le site Web de l’organisation, dans lequel , par exemple, la présidente Trikolora Zuzana Majerová, chef du mouvement, a parlé d’Ouvrons la Tchéquie Jakub Olbert, l’eurodéputé du SPD Ivan David ou le chroniqueur Petr antovsk, que les experts ont à plusieurs reprises accusé de répandre de fausses informations.

Petr Drulák prend la parole lors d’une conférence appelant au retrait de « l’Union européenne totalitaire ». | Photo: www.akce-dost.cz

Drulák a également lancé un projet à l’institut, dans lequel il a collaboré avec Marion Maréchalová, une politicienne française d’extrême droite et partisane de Poutine, dont le parti est financé par la Russie. Ils avaient arrêté le projet parce qu’ils « s’éloignaient du concept », comme l’a écrit la direction de l’institut au ministère.

Drulák : Je n’ai pas reçu de note du Kremlin

Drulák a défendu les accusations et les a qualifiées de scandaleuses. « Il s’agit d’une tentative d’intimidation de la part du ministère des Affaires étrangères. Ce que je dis est étayé par des faits. Que j’aie interprété les faits d’une certaine manière, c’est ce que tout le monde a fait », a déclaré Drulák à Aktuálně.cz. En même temps, il a objecté qu’il enregistrerait la propagande russe. « Je n’ai pas reçu de note du Kremlin. Je me soucie des intérêts tchèques. C’est de la souffrance. »

Drulák a maintenant publié le livre Suprématie de la droite et de la gauche, qui, selon sa description, a été poli par « les principales personnalités de la vie tchèque et slovaque ». Parmi eux se trouve, par exemple, l’ancien Premier ministre slovaque et président de la Société slovaque-russe, Ján arnogurský, qui a longtemps répandu la désinformation pro-russe.

Un autre contributeur est Michal Semín, vice-président du DOST « Il était franc dans l’anti-judaïsme, alors que, comme on le sait, l’anti-judaïsme a motivé la persécution des Juifs pendant des siècles et est devenu une partie importante de l’antisémitisme d’avant-guerre et de la Shoah. « , la protestation Fédération des communautés juiveslorsqu’en 2019, Semín a tenté de faire partie du conseil d’administration de la maternelle pour le SPD.

Directeur de l’institut : La pluralité d’opinions conduit à l’amélioration de la politique étrangère

A l’initiative du ministère, Drulák est également pris en charge par le comité d’éthique de l’institut. Aktuálně.cz a obtenu le procès-verbal de la réunion. « L’Institut des relations internationales s’attache à développer les valeurs d’une société ouverte, pluraliste et démocratique, qui font partie intégrante du débat académique critique. La pluralité des opinions au sein de l’institut sert d’outil pour améliorer la qualité de la La langue tchèque, la politique étrangère et l’opinion individuelle. Elle n’a donc pas à se conformer à la déclaration de programme du gouvernement ou au concept de la politique étrangère de la République tchèque », ont déclaré à l’unanimité les cinq membres fin juillet.

Drulák a dirigé l’institut entre 2004 et 2013. Selon des collègues du comité d’éthique, il n’a pas diffamé l’institution. Les évaluateurs ont seulement reconnu que Drulák dans les médias « s’est écarté d’un comportement factuellement précis à plusieurs endroits ».

Le directeur Ditrych l’a également reconnu. « Si nous voulons une discussion ouverte sur la politique étrangère, qui, à mon avis, est dans l’intérêt public, il doit y avoir une place pour les voix qui ne nagent pas avec le courant dominant. Une société démocratique ouverte, si vous voulez vous appeler. doivent le supporter », a déclaré Aktuálně.cz Ditrych.

« Dans le même temps, la voix du personnel de l’Institut des relations internationales, en tant qu’institut de recherche public bien connu, ne doit pas contenir un récit complotiste infondé, dépassant certaines limites de la vérité, peu clair et délibérément généralisé. a été clairement communiqué à Petr Drulák par moi en tant que directeur depuis un certain temps maintenant, et les écarts à cette règle ont été fortement critiqués », a ajouté le directeur.

Selon lui, Drulák travaille à temps partiel pour une durée indéterminée depuis qu’il a commencé comme ambassadeur à Paris.

Le ministère envisage maintenant d’autres mesures. « La relation entre le ministère des Affaires étrangères et LIPI est actuellement résolue de manière intensive. Nous voulons que les résultats de l’agence répondent au maximum aux besoins du ministère, et en même temps, nous ne remettons pas du tout en question les principes et valeurs de base de la politique étrangère tchèque. Le ministère agit naturellement conformément à la loi et se préoccupe des droits et libertés, y compris universitaires garantis par l’ordre juridique », a déclaré Lenka Do, porte-parole du palais Ernín.