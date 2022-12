L’ancien président de la Russie a prédit tout le malheur, la misère et la désintégration de l’Occident

Moscou – L’ancien président et premier ministre russe Dmitri Medvedev, considéré comme un fidèle associé du président russe Vladimir Poutine, publie des messages « futuristes » sur les réseaux sociaux avant le Nouvel An à venir pronostic, dans lequel il prédit tous les troubles et malheurs de l’Occident l’année prochaine, y compris la désintégration de l’Union européenne, l’incorporation de la République tchèque et d’autres pays d’Europe centrale et orientale dans le « Quatrième Reich » allemand, la guerre avec la France . Selon lui, les États-Unis sont confrontés à une guerre civile et à l’élection du milliardaire Elon Musk à la présidence. « Rappelle-moi dans un an » il a répondu Musc. D’autres utilisateurs, à leur tour, ont plaisanté sur l’effondrement de l’Union soviétique sous la forme de l’effondrement de la Fédération de Russie et du choix du personnage du film Borat comme successeur de Vladimir Poutine.

Dans une prévision en dix points, Medvedev a promis des augmentations des prix du pétrole à 150 dollars (3 400 CZK) le baril et des prix du gaz à 5 000 dollars (114 000 CZK) par 1 000 mètres cubes. Le retour de la Grande-Bretagne dans l’Union européenne. Désintégration ultérieure de l’UE et effondrement de l’euro. Occupation de l’ouest de l’Ukraine par la Pologne et la Hongrie. Création du Quatrième Reich basé sur l’Allemagne et ses satellites (Pologne, Baltique, République Tchèque, Slovaquie, Roumanie, République de Kiev et autres). La guerre entre la France et le IVe Reich. Division de l’Europe, y compris la nouvelle division de la Pologne. Séparation de l’Irlande du Nord de l’Angleterre et annexion à l’Irlande. Guerre civile américaine, séparation de la Californie et du Texas en tant qu’États séparés. Création de l’union du Texas et du Mexique. La prochaine victoire d’Elon Musk à l’élection présidentielle américaine dans l’État attribué aux républicains après la guerre civile. Transfert des bourses et des centres financiers des États-Unis et de l’Europe vers l’Asie. L’effondrement actuel du système financier et du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. A rejeté l’euro et le dollar comme monnaies de réserve mondiales. Le retour de l’étalon-or et la transition vers une utilisation active de la monnaie virtuelle.

« Bonne année, amis anglo-saxons et leurs petits cochons qui grognent joyeusement ! » ajouta-t-il en terminant. Ce message a également été enregistré par TASS, mais a omis le « porcelet reniflant excité » de la citation.

Medvedev, qui est aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité de Poutine, a été président de la Russie pendant quatre ans entre 2008 et 2012, lorsque Poutine a dû quitter le Kremlin pour diriger le gouvernement car la constitution de l’époque ne lui permettait pas de servir trois mandats consécutifs. . en tant que chef de l’Etat. D’ancien candidat libéral à la tête d’une puissance mondiale, suite à l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, il s’est transformé en l’un des faucons les plus militants des réseaux sociaux russes, aux visions apocalyptiques et qualifiant les Ukrainiens de « cafards » ; Kyiv qualifie ouvertement le langage de Medvedev de génocide. La semaine dernière, il a effectué une rare visite à l’étranger et a discuté de politique étrangère avec le président Xi Jinping en Chine, a rappelé Reuters.

« Les messages de Medvedev sur Telegram ont trouvé au moins un lecteur et un véritable admirateur : Poutine », a déclaré le professeur de sciences politiques Vladimir Patuchov, chargé de cours à l’Université UCL de Londres.

Medvedev commence sa prédiction par la phrase qu’avant le Nouvel An, beaucoup de gens s’amusent avec des hypothèses futuristes et rivalisent dans les propositions les plus inattendues et même absurdes, et il y a également contribué.