L’ancien pilote de F1 Patrick Tambay décède à l’âge de 73 ans – F1sport.cz

Patrick Tambay, double vainqueur du Grand Prix de Formule 1 et concurrent des 24 Heures du Mans, est décédé aujourd’hui à l’âge de 73 ans.

La nouvelle de la mort de Tambay a été relayée à l’agence de presse française AFP par sa famille. Tambay souffre de la maladie de Parkinson ainsi que de diabète.

Patrick Tambay est né le 25 juin 1949 à Paris. Il a travaillé en F1 pendant neuf saisons entre 1977 et 1986. Au cours de sa carrière, il a couru pour des équipes telles que Ferrari, McLaren et Renault.

Il a participé au week-end de F1 pour la première fois au Grand Prix de France 1977 avec l’équipe Surtees, mais ne s’est pas qualifié pour la course. Dans la seconde moitié de la saison, il a travaillé pour l’équipe Theodore Racing. L’année suivante, pour l’équipe McLaren, il termine quatrième en Suède, ce qui aurait été son meilleur résultat en F1 s’il n’avait pas eu sa chance chez Ferrari en 1982 après un tragique incident.

Gilles Villeneuve décède en 1982 à Zolder et Tambay lui succède chez Ferrari. Déjà dans sa deuxième course pour la Scuderia, il a célébré le podium à Brands Hatch, et deux autres courses à Hockenheim, il a remporté sa première victoire en F1. Il l’a suivi la même année avec une deuxième place à Monza en Italie.

La meilleure année de Tambay en F1 a été la saison 1983 également chez Ferrari. Il a remporté sa deuxième et dernière victoire en F1 au Grand Prix de Saint-Marin, ajoutant quatre autres podiums pour terminer quatrième au général, son meilleur résultat en F1.

Après avoir quitté Ferrari, il passe les deux années suivantes chez Renault, avec qui il remporte trois autres podiums. Il a terminé sa dernière saison en F1 avec l’équipe Haas, avec qui il a décroché la cinquième place en Autriche.

De plus, Tambay a participé quatre fois aux 24 Heures du Mans. Il ne franchit la ligne d’arrivée qu’à sa dernière tentative, échouant en 1976 et 1977 avec Renault, et en 1981 avec Rondeau. En 1989, il termine quatrième au général au volant d’une Jaguar XJR.

Il a également connu du succès en Amérique, où il a remporté la série Can-am avec l’équipe Carl A. Haas en 1977 et 1980.

Il est revenu à la course en 2005 et 2006, lorsqu’il a participé à trois courses dans la série Grand Prix Masters pour un ancien pilote de F1.

Après la fin de sa carrière, Tambay a travaillé comme commentateur à la télévision française. Il a également été actif en politique lorsqu’il était adjoint au maire du Cannet.

Son fils Adrien Tambay, qui a remporté cette année la série FIA ​​​​ETCR – eTouring Car World Cup, a également rejoint le monde de la course.