L’ancien pilote de F1 est décédé de la maladie de Parkinson. Il est même allé après Prost ou Lauda

L’ancien pilote de Formule 1 Patrick Tambay est décédé à l’âge de 73 ans. L’information sur sa mort a été annoncée par des membres de sa famille. Le concurrent français a longtemps lutté contre la maladie de Parkinson, mais a finalement succombé à cette maladie insidieuse. Il a participé à un total de 123 courses en Formule 1, dont il a réussi à en gagner deux. Son meilleur classement général est quatrième.

Patrick Tambay est entré dans le monde de la Formule 1 en 1977 lorsqu’il a pris la piste du Grand Prix de France pour l’équipe Surtees. Cependant, la course ne s’est pas déroulée dans son sens, car il n’a pas pu se rendre à la course principale après les qualifications. Il n’a pas eu une autre chance avec cette équipe, mais a été repris par Theodore Racing Hong Kong, où il a terminé trois fois dans les huit courses restantes, terminant deux fois cinquième et une fois sixième.

Il a pris une pause de la Formule 1 en 1980. Il a couru dans la Coupe du défi Canada-Amérique, où il a régné en maître. Il a remporté six courses sur dix, grâce auxquelles il a dominé tout le championnat. L’année suivante, il revient dans le monde du cyclisme le plus rapide, où il enregistre sa meilleure saison en 1983. Il fait six podiums, remportant même le Grand Prix de Saint-Marin. Au final, cela lui a suffi pour se classer quatrième au général.

Il a ensuite couru sur le circuit de Formule 1 pendant les trois années suivantes, mais n’a pas remporté une autre victoire. Au total, il est monté onze fois sur le podium au cours de sa carrière et a remporté deux courses. Il a également participé quatre fois aux 24 Heures du Mans. Après la fin de sa carrière, il a également gagné sa vie en France en tant que commentateur de télévision.

« La nouvelle du décès de Patrick Tambay m’attriste », a déclaré le directeur de la F1 Stefano Domenicali aux responsables site Internet course. « Il a été un grand talent et un ambassadeur de la Formule 1 tout au long de sa vie. Il nous manquera à tous. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses amis en ce moment triste », a-t-il ajouté.

TN.cz