Lancement de la radio ukrainienne RMF. Il diffuse en ukrainien pour les réfugiés faisant la queue pour la Pologne

Le jeudi 24 février, à 3 heures du matin, heure polonaise, les troupes russes ont attaqué l’Ukraine. Les soldats ont attaqué à la fois depuis le sol et depuis les airs. L’armée ukrainienne s’est battue avec acharnement, mais la situation a changé de minute en minute. Sur la page Gazeta.pl . principale nous conduisons en direct.

Voir la vidéo

Kiev. Une fusée russe détruit une tour de télévision. Il y a des victimes

L’émission, diffusée en ukrainien, contient les informations et les conseils les plus importants sur la procédure d’entrée en Pologne et la possibilité d’obtenir de l’aide d’organisations caritatives déjà présentes dans notre pays.

La radio ukrainienne RMF vient de démarrer

Air fournit également des informations sur les dispositions et les mesures de facilitation introduites par la Pologne, y comprisdans le. sur les soins de santé pour les réfugiés ou les possibilités d’emploi. Certaines informations seront également fournies en anglais pour faire passer un message aux non-ukrainiens fuyant la guerre. Le programme ne contiendra aucun message publicitaire.

La radio ukrainienne RMF a été lancée dans les 30 heures suivant l’idée. Andrzej Mielimonka, président de Multimedia, qui fait partie du groupe RMF, a déclaré :

Le Service des Transports Électroniques sélectionne immédiatement la fréquence et émet une décision de diffusion provisoire qui est convenue avec le Président du Conseil National de la Radiodiffusion. Nous sommes également très reconnaissants à la société Emitel, qui a préparé en quelques heures la station de diffusion à partir de laquelle le programme a été diffusé

Il s’agit d’une autre chaîne ukrainienne dans l’offre des diffuseurs polonais. Auparavant, y compris Player, l’un des plus grands services de VOD polonais, a ajouté les chaînes d’information ukrainiennes 24 à ses offres. L’accès à la gare ne nécessite pas de frais ni d’entrée. Allez simplement sur le site Web à ce lien. « Cette station fournit les informations les plus importantes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les leaders d’opinion, les représentants de l’administration gouvernementale et de l’opposition répondent aux questions les plus importantes, commentent les événements dans le pays et dans le monde » – c’est le description de la télévision ukrainienne 24.

UA Perszy (UA1) apparaît également sur le multiplex de la télévision numérique terrestre – c’est la première chaîne de la télévision publique ukrainienne. Il est également disponible en ligne gratuitement sur TVP VoD et TVP GO. De plus, en Pologne, vous pouvez regarder gratuitement les chaînes suivantes en ukrainien : Ukraine 24 est disponible en ligne et sans connexion, ainsi que sur Polsat Box et Polsat Box Go (à la télévision, c’est la chaîne 914, gratuite pour les opérateurs abonnés), sur Netia (chaînes TV 197 – gratuites pour les clients opérateurs), en ligne sur WP Pilot, Orange (sur TV gratuite pour les clients opérateurs) et sur YouTube.

Édition spéciale en ukrainien avec les dernières informations de l’Ukraine. Vous pouvez télécharger gratuitement le journal ici.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine se poursuit. Il existe des informations sur des maisons détruites, blessées et tuées. Le besoin augmente d’heure en heure. C’est pourquoi Gazeta.pl a rejoint Fondation du Centre polonais d’assistance internationale (PCPM)pour soutenir l’aide humanitaire à l’Ukraine et à l’Ukraine. Tout le monde peut participer à la collecte de fonds en payant via Facebook ou pcpm.org.pl/ukraine. Plus d’informations dans l’article :

Gazeta.pl rejoint PCPM pour soutenir l’Ukraine. Découvrez comment vous pouvez aider

Dans ce texte, nous écrivons « en Ukraine » au lieu de l’expression « en Ukraine » que nous utilisons habituellement. Au fil des années, il y a eu un débat pour savoir quelle forme est la plus appropriée et la plus respectueuse des nations (si on dit « en France », « en Suisse », pourquoi dire « en Slovaquie » ou « en Ukraine » ? ). Certains linguistes soulignent que l’utilisation de « w » n’est pas linguistiquement erronée et dépend essentiellement de la volonté du locuteur ou de l’écrivain.

Pourquoi écrit-on « en Ukraine » ? Explication des linguistes