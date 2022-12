Lampes ou boucles d’oreilles qui devraient durer plus de 130 ans : Ikea remet l’histoire sur les étagères. Rétro fête son anniversaire

Photo: Ikea CR

Commémoration annuelle



L’entreprise scandinave Ikea fête ses 75 ans. A son fondateur Ingvar Kamprad, dont la grand-mère est originaire de la République tchèqueavait dix-sept ans lorsque l’entreprise a été fondée en 1943.

L’entreprise a décidé de célébrer son 75e anniversaire avec une collection spéciale appelée Gratulera, où les clients se verront présenter des articles préférés du passé. « Nous voulons partager et célébrer notre histoire et notre héritage. En même temps, nous voulons souligner le nombre de styles différents qu’IKEA a conçus pour ses produits au cours des 75 dernières années », explique Karin Gustavsson, directrice de la création chez IKEA Suède.

La collection sera présentée dans le monde entier à trois dates différentes au cours de l’automne 2018, chaque date se concentrant sur une saison différente. Le premier volet, qui sortira en magasin en août, se concentrera sur les années 1950 et 1960, le second sur les années 1970 et 1980, et le troisième sur les années 1990 et le début des années 2000. .

Ikea célèbre son anniversaire avec la déclaration, mais s’attend à un retour des produits rétro pour augmenter leur popularité et augmenter les ventes. « Bien sûr, il y a des attentes concernant les ventes – la collection est une » valeur sûre « et joue sur une vague de nostalgie », a déclaré Zdenka Pecková, porte-parole d’Ikea ​​CR, à Aktuálně.cz.

