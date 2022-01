L’ambassadeur de France aux États-Unis de retour à Washington après les tensions sur les ventes de sous-marins à l’Australie

Ambassade de France à Washington (REUTERS/Gershon Peaks)

L’ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne, sera de retour dans la nation nord-américaine ce mercredi, suite à son appel à consultations face aux tensions sur la formation d’une alliance militaire annoncée par l’Australie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis., comme l’a annoncé mardi le président français, Emmanuel Macron.

Président de la France, qui a rappelé que La crise due à l’annulation de l’accord de vente de sous-marins à l’Australie après la formation de l’alliance AUKUS « ne change pas la stratégie » de Paris dans la région Indo-Pacifique., a souligné que l’ambassadeur se rendra à Washington « Avec un mandat clair » pour « fixer les conditions de la poursuite de la relation ».

Il a également souligné que la stratégie dans la région avait été « annoncée début 2018 en Inde » et a ajouté que Paris « a de nombreux partenaires en région ». « La France est une puissance dans l’Indo-Pacifique, indépendamment de tout contrat », a-t-il déclaré, selon la chaîne de télévision française TV BFM.

Le président français Emmanuel Macron prononce un discours au siège de la Bibliothèque nationale de France à Richelieu, à la suite de l’achèvement d’un projet de rénovation et du 300e anniversaire de l’installation de la collection royale, à Paris, France, le 28 septembre 2021. Bertrand Guay / Piscine via REUTERS

Macron a en outre reconnu que Les États-Unis « sont un grand allié historique » et déclarent qu’ils « continueront de l’être », bien qu’il ait précisé que la France « a été contrainte de vérifier que depuis plus de dix ans, Les États-Unis sont profondément égoïstes et ont des intérêts stratégiques qui sont réorientés vers la Chine et le Pacifique.« .

« C’est leur droit, c’est leur propre souveraineté. Nous ne serons pas coupables et ne commettrons pas une grave erreur si nous ne tirons pas de conclusions et ne vérifions pas ces faits par nous-mêmes », a-t-il déclaré. « Avec le même pragmatisme et la même clarté vis-à-vis de notre indépendance, nous, Européens, devons assumer la responsabilité de notre propre protection », a-t-il souligné.

Ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déplacé son partenaire des États-Unis la semaine dernière, Antoine Blink, que quelle que soit l’approche adoptée par les présidents de chaque pays, surmonter une crise politique ouverte « prendra du temps et nécessitera des actions ».

(Avec des informations d’Europa Press)

