L’amateurisme de l’administration d’Etat et du gouvernement Zeman complique l’adhésion de la République tchèque à l’UE. Un ancien ambassadeur donne un aperçu des coulisses des négociations d’adhésion

En juillet, après que CEZ a commencé à charger du carburant à Temelin, il l’a refusé Conseil des affaires générales Plainte de l’UE au ministre autrichien des affaires étrangères. L’après-midi du 11 juillet, j’étais présent à une réunion avec l’ancien vice-chancelier autrichien Erhard Busek, que j’ai connu à d’autres occasions et avec qui j’ai pu parler très ouvertement, objectivement et raisonnablement. C’est une personnalité bien informée, expérimentée, compréhensive, généreuse et ingénieuse qui manque de politique tchèque. À l’époque, je considérais l’Autriche comme une terre à deux visages – l’un ennemi mortel et l’autre – un collaborateur offrant son aide. À l’époque, les politiciens autrichiens devaient faire face à une opinion publique intérieure majoritairement « antinucléaire » et à un nouvel isolement politique extérieur. Ils ont donc aussi besoin d’alliés étrangers et les recherchent chez leurs proches voisins. Busek nous a conseillé d’être très transparents sur tout ce qui concerne Temelín. Il a également proposé d’aider aux négociations avec l’UE.

Le ministre d’État allemand aux Affaires européennes, Zöpel, arrive à Prague. Il a réitéré le point de vue allemand selon lequel une expansion « à l’est » n’aurait aucun sens pour l’Allemagne sans l’inclusion de la Pologne et de la République tchèque, « seule l’Estonie ne suffit pas ». Cependant, il est important, a-t-il dit, qu’après la fin de la présidence de l’UE, la France se lance dans des révisions coûteusespolitique agricole commune. À cette époque, l’Allemagne a réussi à faire pression pour des réformes fiscales massives dans son pays, ce qui a ensuite libéré de l’espace pour la croissance économique du pays. Cependant, dans les affaires européennes, les choses se compliquent. Des voix de plus en plus sceptiques se font entendre de tous les États membres, y compris l’Allemagne et la France, quant à l’idée que les États membres trouveraient un compromis acceptable sur le fonctionnement de l’Union à Nice d’ici la fin de l’année. Personne n’est intéressé à démissionner, que ce soit en termes de nombre de futurs membres du Conseil des commissaires, ou si et où prolonger le vote à la majorité éligible, ou dans toute autre pondération des voix. À cet égard, les perspectives de finalisation de nos négociations d’adhésion ne sont pas non plus optimistes.

Outre la ligne de démarcation entre les États membres majeurs et mineurs, il en existe de nombreux autres, y compris des membres plus anciens et plus récents. Les États membres partagent également d’autres configurations d’intérêts. J’ai remis au ministre mon nouveau texte d’analyse sur la politique française à l’égard de l’UE et de son élargissement. Commission à l’époque, a également changé le négociateur en chef pour les négociations avec la République tchèque. Michael Leigh a été remplacé par le jeune Néerlandais Rutger Wissels, qui nous connaissait mais avait beaucoup moins d’expérience avec le pays dans son ensemble que Leigh.

