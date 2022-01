L’Allemagne et la France renforcent leur alliance

C’est plus qu’un simple regard amical ; Il prend position. Moins de 24 heures après avoir prêté serment, nouveau ministre allemand des affaires étrangères voyager à Paris. La France devrait aussi être le premier objectif de la chancelière Olaf Scholz. Signes que l’alliance multilatérale, forgée par Le président français Emmanuel Macron avec Angela Merkel est de rester.

Pour Annalena Baerbock, une visite à Paris est « plus qu’une bonne tradition ». Le nouveau chef de la diplomatie allemande a souligné que « l’Allemagne n’a pas d’amis proches autres que la France » et a considéré la relation importante au niveau bilatéral et « parce que l’Europe est un élément fondamental de la politique étrangère de l’Allemagne ».

Le ministre français des Affaires étrangères considère que les relations diplomatiques sont également au cœur de l’entente entre les deux pays. Le Drian avait le soutien de Berlin lors de la présidence française de l’Union européenne qui a débuté en janvier.

« Je peux vous dire maintenant que nous ne sommes pas seulement heureux d’avoir un gouvernement allemand formé avant notre présidence, nous sommes également heureux qu’il soit disposé à travailler avec nous pour une Europe plus verte, plus sociale, plus souveraine », a déclaré Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères

Sur la table de Le Drian et de Baerbock se trouvent des questions sur l’Ukraine. Les diplomates ont déclaré qu’ils espéraient organiser une réunion « dès que possible » avec la Russie. D’un autre côté, ils sont prêts à discuter d’un boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de Pékin.