L’Allemagne est sous pression pour se resserrer face à la Russie. Nord Stream 2 est aussi de la partie

Cela fait partie d’une tradition de politique étrangère allemande qui maintient une approche plus indulgente envers la Russie que de nombreux autres pays européens.

La raison principale est l’économie, la Russie est la cible de milliards d’investissements des entreprises allemandes. Dans la direction opposée, le gaz naturel russe circule, dont la République fédérale a besoin à la place des centrales au charbon et nucléaires déclassées.

L’augmentation de la demande de matières premières stratégiques a été favorisée par le nouveau gazoduc Nord Stream 2, le deuxième gazoduc reliant la Russie à l’Allemagne le long du fond de la mer Baltique. Pourtant, le projet, soutenu par le gouvernement du président russe Vladimir Poutine via Gazprom, s’est heurté à l’opposition dès le départ, mais aussi à d’autres pays, dont les États-Unis, qui voient dans le gazoduc un outil d’influence russe en Europe.

La mesure dans laquelle Nord Stream 2 joue également un rôle géopolitique et la force de son influence sur l’Allemagne sont devenues évidentes ces dernières semaines alors que les craintes d’une action militaire russe contre l’Ukraine ont augmenté. Sous la menace d’un conflit armé, le nouveau gouvernement allemand a envoyé cette semaine un signal plus uni qu’il remettrait les fournitures du nouveau pipeline en dernier recours. Les investissements avec le Kremlin en arrière-plan seraient donc vains.

Nord Stream 2 et gaz cher Le gazoduc Nord Stream 2 transportera chaque année 55 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers l’Europe. Le pipeline sous-marin Nord Stream précédemment construit, qui est en service depuis 2011, a la même capacité. Le gaz du projet Nord Stream 2 sera également utilisé par la République tchèque, qui sera connectée via le nouveau gazoduc Eugal. À la lumière de la hausse des prix du gaz, plusieurs pays ont accusé la Russie de tenter de forcer l’Allemagne et l’Union européenne à accepter rapidement un nouveau permis d’exploitation de gazoduc en limitant l’offre. En novembre, l’Agence fédérale allemande des réseaux (Bundesnetzagentur) a annoncé qu’elle avait temporairement suspendu le processus d’approbation de Nord Stream 2. Cela oblige les opérateurs à garantir à l’avance la séparation de la propriété du réseau de transmission des fournisseurs. Le chef de l’agence, Jochen Homann, a déclaré plus tard que le pipeline n’obtiendrait pas l’autorisation de fonctionner avant juillet.

L’opinion selon laquelle l’Allemagne ne devrait pas seulement surveiller la viabilité économique du projet a jusqu’à présent été principalement entendue par la coalition verte, qui était autrefois opposée à l’école nordique. Après les entretiens de mardi avec son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou, la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbockova s’est exprimée avec une grande confiance et a déclaré que l’Allemagne maintiendrait néanmoins des valeurs communes « même à un prix économique élevé ».

Cependant, certains politiciens du parti le plus puissant de la coalition, la social-démocratie (SPD), se sont jusqu’à présent montrés beaucoup plus accommodants envers la Russie. La scission au sein du SPD s’est ensuite manifestée dans les restrictions du chancelier Olaf Scholz. Il a même utilisé la même rhétorique dans le passé que le Kremlin, qualifiant le pipeline de « projet économique privé » qui ne devrait pas interférer avec la politique internationale.

Selon l’analyste Stefan Meister de l’Association allemande de politique étrangère (DGAP), le « divertissement » du parti du chancelier sape l’influence diplomatique de l’Allemagne. « Au lieu de diriger l’UE vers la Russie et l’Ukraine, l’Allemagne sape les actions des pays occidentaux », a déclaré le politologue sur Twitter, ajoutant qu’une telle décision profite au Kremlin.

L’été dernier, Berlin a promis que si Moscou utilisait Nord Stream 2 comme outil de pression politique, il ferait pression pour des sanctions anti-russes plus sévères. L’engagement fait partie d’un accord entre l’ancienne chancelière Angela Merkel et le président américain Joe Biden, ce qui signifie l’approbation de facto des États-Unis pour le pipeline.

Der Spiegel hebdomadaire rappelerque la relation troublée du gouvernement SPD avec Nord Stream est également liée au fait que Gerhard Schröder fait pression sur le pipeline depuis des années. L’ancien président du parti et chancelier fédéral de janvier 1998 à 2005 a servi de Vladimir Poutine et est devenu chef du conseil de surveillance de la société par actions Nord Stream, qui comprend la construction d’un gazoduc et est contrôlée par le groupe Gazprom.

« Une partie du problème est que Schröder est perçu par beaucoup dans son parti et en Allemagne comme un ancien chancelier et homme d’État normal. En même temps, c’est un lobbyiste à 100% payé par la Russie », a déploré le chef de la rédaction étrangère. , Der Spiegel, Mathieu. von Rohr.

Cependant, l’actuel chancelier Scholz mardi faillite une longue brume et a émergé avec la déclaration la plus résolue. Interrogé pour savoir si l’Allemagne devrait abandonner Nord Stream 2 en cas d’attaque contre l’Ukraine, il a déclaré que le gouvernement discuterait de « tous les aspects » et que la Russie devrait payer un « prix élevé ».

De manière significative, ces mots ont été repris après la rencontre de Scholz mardi avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Certains alliés occidentaux, menés par les États-Unis, semblent pousser le gouvernement allemand à adopter une position plus ferme contre la Russie. Cependant, il ressort clairement des négociations de Berlin qu’il manque une volonté d’agir de manière plus décisive contre Moscou.

C’est particulièrement bouleversant pour les États-Unis, qui se battent pour la position la plus unifiée avec leurs alliés européens. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est arrivé jeudi à Berlin pour des entretiens avec ses homologues allemand, français et britannique. La visite visait également clairement à aider l’Allemagne à faire preuve de plus de courage envers la Russie.

Selon le site d’information Politico.eu était derrière le silence de l’Allemagne, son retrait des États-Unis. Elle a aussi une tradition et s’est manifestée dans le passé, par exemple dans des manifestations contre la guerre du Vietnam ou contre les armes nucléaires. Dans le même temps, cependant, l’Amérique avait des alliés influents en Allemagne, tels que l’ancien chancelier Helmut Kohl ou l’ancien Premier ministre bavarois Franz Josef Strauss, qui en manquent désormais.

Friedrich Merz, chef par intérim de l’opposition Chrétienne-démocrate (CDU), se montre prudent. Par exemple, il s’est récemment opposé publiquement à une proposition de l’Allemagne de faire pression pour l’exclusion de la Russie du système bancaire SWIFT, ce qui compliquerait considérablement les transferts financiers pour les entreprises russes.