L’Allemagne critique les tirs sur des manifestants au Kazakhstan, Pékin salue l’intervention

© Pixabay

Le ministère de l’Intérieur du Kazakhstan a déclaré que 26 manifestants avaient été tués lors des manifestations. Alors que l’Allemagne a vivement critiqué l’utilisation de balles réelles et que le chef de la Commission européenne a appelé à la fin des violences, le président chinois Xi Jinping a félicité son homologue kazakh pour sa réponse ferme et « a rapidement calmé la situation », a déclaré l’agence de presse AP. signalé.

« Ceux qui tirent sur des manifestants pour les tuer ont quitté le cercle de la nation civilisée sans avertissement », a déclaré le ministre allemand de la Justice Marco Buschmann sur Twitter à propos de la manière dont les autorités kazakhes tentent de réprimer les manifestations. Le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré qu’il enquêtait sur des informations faisant état d’ordres de tirer sur des manifestants. Dans le même temps, son porte-parole a déclaré : « Il convient de préciser que l’utilisation de la force meurtrière, c’est-à-dire de balles réelles, contre des civils ne peut être qu’un dernier recours ».

Lors d’une visite à Paris, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’elle suivait les développements dans ce pays d’Asie centrale avec une « grave préoccupation » et que l’UE était prête à aider « dans la mesure du possible ». Il a souligné la nécessité de protéger la sécurité et les droits des populations locales. Le président français Emmanuel Macron a appelé à l’apaisement des tensions.

Le président chinois Xi Jinping, quant à lui, a regretté d’avoir dû faire face aux troubles généralisés et l’a félicité pour « avoir pris des mesures décisives à un moment critique ». Il a également proposé d’aider son partenaire.

« En tant que frère, voisin et partenaire stratégique à long terme, la Chine est disposée à apporter au Kazakhstan le soutien nécessaire dans ses efforts pour l’aider à surmonter cette période difficile », a déclaré l’AP citant le président chinois.

Le Kazakhstan est le lien de Pékin avec l’Europe et une partie importante du nouveau projet chinois de route de la soie. Les troubles dans la république post-soviétique pourraient contrecarrer les espoirs de Pékin de nouer des liens commerciaux et politiques plus étroits avec les pays européens, a déclaré l’AP.

Le président russe Vladimir Poutine a appelé à plusieurs reprises son homologue kazakh Tokaev, selon le Kremlin. Selon Moscou, les dirigeants ont discuté du rétablissement de l’ordre au Kazakhstan et de la lutte contre les « terroristes », comme les autorités kazakhes décrivent des participants armés aux troubles actuels. Poutine a envoyé jeudi des parachutistes dans la nation alliée. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken s’est également entretenu avec son homologue kazakh de la situation dans le pays, a rapporté l’agence de presse AFP.

Ces derniers jours, le Kazakhstan a été secoué par des troubles, les pires depuis l’indépendance de l’ancienne république soviétique il y a trois décennies. Les protestations ont d’abord été déclenchées par l’abolition du prix du gaz de pétrole liquéfié (GPL), dont le prix a ensuite doublé. Selon divers rapports des autorités, les émeutes ont fait des dizaines de morts de la part des manifestants et des forces de l’ordre, des centaines de blessés et des milliers d’arrestations.