L’Allemagne a envoyé des navires et des soldats en Slovaquie, des combattants et des soldats français en Estonie

La station BFMTV a indiqué sur son site Internet que 500 soldats, éventuellement dans des véhicules blindés AMX 10 et Griffon, seraient transférés en Roumanie, qui borde l’Ukraine. Et début mars, deux cents fantassins de montagne ont dû se rendre en Estonie, qui borde la Russie et est séparée de l’Ukraine par la Lettonie et la Biélorussie.

L’armée de l’air française renforcera les défenses de l’espace aérien au-dessus de la Baltique avec quatre avions de chasse Mirage 2000. La mission des deux avions de chasse Rafale, qui survoleront en permanence l’Union européenne avec l’appui d’avions ravitailleurs, débutera également. bientôt, ajoute BFMTV.