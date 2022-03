Indochine française, Singapour et Malaisie. Lai Tek est né au Vietnam mais est devenu célèbre dans de nombreux autres endroits.

En temps de guerre, les gens se souviennent d’un traquer célèbre. Qu’il était fidèle d’un côté, fidèle de l’autre et fidèle de l’autre. Laï Tek (Phạm Văn c serait son nom) est né au Vietnam mais est devenu célèbre dans de nombreux autres endroits.

un journal Smithsonien souvenez-vous de l’agent secret qui est né il y a environ 120 ans et qui a travaillé pour La France dans la colonie française d’Indochine (aujourd’hui Vietnam, Cambodge et Laos), devenant plus tard un agent double travaillant pour grande Bretagneà Singapour et en Malaisie (maintenant la Malaisie, indépendante), et pour Japon en même temps.

Leur priorité dans cette colonie est empêcher renaissance communiste lieu. Mais il s’est ensuite de nouveau tourné vers le côté lorsqu’il a travaillé pour le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Une accro à ce « jeu politique », présumé mort à plusieurs endroits. Mais il est toujours en vie et travaillera ailleurs et dans d’autres pays.

SALUT Le plus grand « traître de tous les traîtres » vivent aussi en Chine, en Russie. Il était communiste quand il le pouvait, il était anticommuniste quand il le pouvait.

Au milieu de nombreux doutes sur ce qu’il a réellement fait à chaque étape de sa vie, le fait que le service d’espionnage de Lai Tek a marqué le paysage géopolitique de la région de l’Asie du Sud-Est.

Il jouerait un rôle important dans «l’arrêt» de l’esprit communiste au Cambodge et au Laos, ayant contribué au transfert pacifique du pouvoir de la Grande-Bretagne à la population locale.

Et il y a le « détail »: l’agent qui a stoppé la croissance du communisme était chef du Parti communiste malais pendant huit ans.

Il a rejoint le parti en 1934 en tant qu’agent secret pour la Grande-Bretagne. En 1939, il était déjà un dirigeant communiste.

Durant La Seconde Guerre mondiale Toi spectacle japonais Lots communiste M Lai Tek passez au gratuit – établira un se lever et fonctionnera comme Agent secret japonais. A cette époque, il serait espion pour l’Angleterre (qui n’a appris cet accord qu’après la guerre) et après avoir été espion pour la France.

J’avais réalisé quelque chose de similaire quelques années plus tôt. Il est arrêté en 1925, pour appartenance au Parti communiste d’Indochine, mais parvient à obtenir la libération des autorités françaises après l’avoir convaincu qu’il irait vers elles. Envoyer une information Lorsque infiltrer.

De retour en Malaisie, peu de temps après cette libération, toujours en 1942, réuni tous membre du Comité central du parti dans un la grotte. SALUT site attaqué par les troupes japonaises. Lai Tek ne se présente pas Lors de la réunion; Il dit que sa voiture est tombée en panne.

Il a continué à diriger le parti communiste jusqu’en 1947. A cette époque (13 ans après son arrivée) les doutes sur Lai Tek ont ​​atteint leur paroxysme. Détournement de fonds, détournement de fonds pour des transactions secrètes, trahison.

Laï Tek remplir la valise avec presque tout l’argent parti – un million de dollars – et a disparu.

Quelques mois plus tard, il est lui-même étranglé par des membres du Parti communiste malais.