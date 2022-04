L’agence anti-fraude de l’UE enquête sur Marine Le Pen – poca Negócios

+



Marine Le Pen, candidate d’extrême droite à l’élection présidentielle française (Photo : Yves Herman/Reuters)

Le parquet de Paris évalue les rapports de l’agence anti-fraude Union européenneOffice européen de lutte antifraude (Olaf), qui a accusé Marine Le Pencandidats présidentiels de droite et d’autres membres de ses partis nationalistes de détourner des fonds publics tout en détenant des sièges au Parlement européen.

Ce problème a été signalé par un site Web local. Médiaparte, quelques jours avant le second tour de dimanche entre lui et Emmanuel Macron, un différend déterminant pour l’avenir de l’Europe. Le Regroupement national, le parti de Le Pen, veut réduire le pouvoir de l’UE.

L’avocat du parti, Rodolphe Bosselut, a déclaré que le candidat a nié tout acte répréhensible et a remis en question le moment de la publication, quelques jours avant le second tour. Macron est en tête dans les sondages, mais la concurrence est plus serrée qu’en 2017.

L’agence de l’Union européenne a envoyé le mois dernier son rapport au parquet de Paris, qui examine les documents, a-t-il déclaré. Aucune enquête officielle n’a été ouverte et aucun autre détail n’a été dévoilé pour le moment.

basé sur MédiaparteLe rapport de l’Union européenne a conclu que Le Pen et d’autres membres du parti ont utilisé 617 000 € d’argent public pour des raisons fictives, principalement au profit de personnes proches du parti français.