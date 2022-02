L’actualité Ukraine-Russie du jour – Dernières actualités, ce qui se passe

21h49 – Une conversation téléphonique est en cours entre le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Cela a été annoncé par la Maison Blanche, selon laquelle les appels téléphoniques ont commencé à 21h17, heure italienne.

21h46 – Le président des États-Unis, Joe Biden, signera un décret interdisant les nouveaux investissements, le commerce et le financement par les citoyens américains dans ou depuis les soi-disant républiques de Donetsk et Lougansk. Cela a été annoncé par la Maison Blanche, qui a déclaré que l’ordonnance donnerait également le pouvoir « d’imposer des sanctions à toute personne déterminée à opérer sur le territoire ukrainien ».

La note stipule que « ces mesures sont dépassées et viendront s’ajouter aux mesures économiques rapides et lourdes que nous préparons en coordination avec nos alliés et partenaires si la Russie envahit l’Ukraine ».