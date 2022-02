L’actualité flash du jour | athlétisme léger.com

02/10/2022



| Remarques

Silke Bernhart

Faits intéressants du monde de l’athlétisme

Camp d’entraînement réussi pour les coureurs de fond à Potchefstroom

A l’issue du camp d’entraînement de Potchefstroom (Afrique du Sud), les coureurs de fond DLV ont mis leurs performances à l’épreuve mardi. Constantin Preis (VfL Sindelfingen) serait apte pour le championnat en salle de Leipzig sur 400 mètres avec un meilleur temps de 46,88 secondes. Joshua Abuaku (Eintracht Francfort ; 35.67/33.48 sec) et Luke Campbell (Sprintteam Wetzlar ; 35.88/34.16 sec) ont réalisé les meilleurs temps sur les 300 mètres avec et sans haies après des blocs d’entraînement intensifs. C’est la première étape que l’entraîneur national Volker Beck peut franchir avec le soutien de la nouvelle équipe de direction du sprint DLV dirigée par Julian Reus. Très bien traités en physiothérapie par Rudi Ehmann, tous les participants, y compris le vice-champion d’Europe U23 Emil Agyekum (SCC Berlin), sont rentrés en Allemagne en bonne santé. vb/sb

Bo Kanda Lita Baehre atteint les normes de la Coupe du monde à domicile

Les fans peuvent s’attendre à des compétitions de saut à la perche de classe mondiale à l’ISTAF Indoor de Düsseldorf (20 février) : le double champion du monde Sam Kendricks (USA) a confirmé, tout comme le sauteur polonais de six mètres Piotr Lisek et le sauteur de 20 ans -Pål Haugen Lillefosse ( Norvège ; BP : 5,81 m). Le trio de tête allemand voyage également avec de grands objectifs – notamment Bo Kanda Lita Baehre (TSV Bayer 04 Leverkusen), qui cherche à briser les normes des Championnats du monde en salle pour Belgrade (Serbie ; 18 au 20 mars). « J’attends chaque compétition avec impatience. Mais ISTAF Indoor sera très spécial. Düsseldorf est ma ville natale, beaucoup de mes gens seront là-bas. La norme de la Coupe du monde est définitivement mon objectif », a déclaré Lita Baehre. pm/qn

Julian Wagner: Premier diplôme, maintenant saison en salle

Le sprinter Julian Wagner (LC TopTeam Thuringe) a terminé avec succès sa formation d’ingénieur mécatronique en janvier. Le début de la saison en salle approche à grands pas – ce qui vous mènera du PSD Bank Indoor Meeting à Dortmund (12 février) à l’ISTAF Indoor à Düsseldorf (20 février) en passant par les championnats en salle à Leipzig (26/27 février ). . « J’ai traversé tout ce qui était ‘bon’. J’ai un examen théorique en décembre et une partie pratique en janvier. Avec ce titre, je n’ai plus un double fardeau », rapporte le jeune homme de 23 ans, soulagé. Après un problème musculaire, il espère un temps stabilisé inférieur à 6,70 secondes en piste. « Mais je ne me force pas. C’est important pour moi de rester en bonne santé. » sam/qqn

Armand Duplantis y emballe le centimètre suivant

C’était un honneur qu’Armand « Mondo » Duplantis (Suède) ait donné à la foule le prochain saut de six mètres lors de sa propre rencontre de saut à la perche ! La détentrice du record du monde a remporté mercredi la première du gala du saut à la perche de Beijer à Uppsala de 6,04 mètres et a ainsi augmenté son propre record du monde d’un centimètre. Ce n’est qu’à 6,19 mètres qu’il a échoué de justesse. Derrière eux, les Américains Chris Nilsen et KC Lightfoot ont balancé 5,92 mètres.

La planche de Wilhelm Belocian en 7,57 secondes

Le champion d’Europe du 60 mètres haies en salle, Wilhem Belocian, a débuté l’année de compétition à Mondeville (France) en 7,57 secondes mercredi et s’est ainsi classé sixième mondial. Au triple saut, Kristin Gierisch (TSV Bayer 04 Leverkusen) est venue seule à 13,67 mètres, elle a également dû accepter quatre tentatives invalides.

Record du monde du semi-marathon ratifié

Letesenbet Gidey (Éthiopie) et Jacob Kiplimo (Ouganda) figurent désormais également officiellement sur la liste des records mondiaux du semi-marathon d’athlétisme : les associations sportives mondiales ont reconnu leur exploit de l’automne 2021 comme un record du monde. A Valence (Espagne), le coureur éthiopien a réduit son chiffre précédent de plus d’une minute à 1:02:52 heures dans une course mixte. L’athlète ougandais a été exactement une seconde plus rapide en novembre à Lisbonne (Portugal) en 57:31 minutes que Kibiwott Kandie (Kenya) l’année précédente.

Temps forts de la saison indoor :

