L’actualité flash du jour | athlétisme léger.com

21/05/2022



| Remarques

Martin Neumann

Faits intéressants du monde de l’athlétisme.

Bernhausen: Niklas Kaul franchit deux mètres, norme du Championnat d’Europe U18 pour Friedrich Schulze

Le champion du monde de décathlon Niklas Kaul (USC Mainz) saute deux mètres au saut en hauteur lors de la rencontre du concours multiple junior à Bernhausen près de Stuttgart samedi. Seul Friedrich Schulze, qui a également réussi la norme individuelle des Championnats d’Europe U18 à Jérusalem (Israël ; du 4 au 7 juillet) avec 2,06 mètres, est monté plus haut. Après la première journée, Gelnhäuser mène le classement U18 avec 3 815 points devant Amadeus Gräber (SV Leonardo-da-Vinci Nauen ; 3 762 points). Chez les U18 féminines, Pia Messing (TV Gladbeck ; 3 335 points) était devant, brillant en 13,82 secondes au 100 m haies. Sandrina Sprengel (LG Steinlach-Zollern) et les trois Championnats d’Europe U20 Marie Dehning (TSV Bayer 04 Leverkusen) sont en tête dans l’équipe féminine U20, et les héros locaux Emanuel Molleker et Moritz Eisold (LG Filder) dans l’équipe masculine U20. . pour les résultats. svs

Torben Blech sur 5,60 mètres, Raphael Holzdeppe 5,50 mètres

Le sauteur à la perche Torben Blechn a obtenu le meilleur résultat des partants allemands à Duszniki (Pologne) vendredi. Lors de la victoire à domicile contre Piotr Lisek (5,80 m), l’homme de Leverkusen a terminé quatrième avec 5,60 mètres derrière Matt Ludwig (USA) et Ethan Cormont (France). L’ancien champion du monde Raphael Holzdeppe (LAZ Zweibrücken) a terminé sixième avec 5,50 mètres. Le champion allemand en salle Tim-Linus Humann (Schweriner SC ; 5,40 m) est sixième.

Johannes Motschmann a couru à Göteborg à la douzième place

Plus de 1,4 million de coureurs ont pris le départ du semi-marathon de Göteborg depuis 1980. Depuis samedi après-midi, Johannes Motschmann est également l’un des finisseurs de l’un des plus grands semi-marathons du monde. Berliner a pris la douzième place avec 64:34 minutes. Simon Boch (LG Telis Finanz Regensburg) a mis fin prématurément à la course après la marque des 10 kilomètres. La victoire dans la ville portuaire suédoise est revenue à Amos Kipruto (Kenya; 60:50 minutes) et Tigist Assefa (Éthiopie; 68:20 minutes). pour les résultats.

Le sprint reine Elaine Thompson-Herah démarre à Rabat

De nombreuses vedettes se sont annoncées pour la rencontre de la Diamond League le 5 juin à Rabat (Maroc). Avant tout Elaine Thompson-Herah. Le quintuple champion olympique de sprint de la Jamaïque est en tête du 100 mètres. Le héros local et champion olympique Soufiane El Bakkali sera là pour franchir le 3 000 mètres haies. Au saut vertical féminin Sandi Morris (États-Unis; saut à la perche) et au saut en hauteur Yaroslava Mahuchikh (Ukraine). eme/aj

Relais sprint du Canada et de la Chine

C’est désormais officiel : les relais 4×100 m du Canada et de la Chine ont respectivement décroché l’argent et le bronze aux Jeux olympiques de 2021. L’Angleterre, qui a en fait terminé deuxième, a perdu ses médailles suite à l’infraction de dopage de Chijindu Ujah. eme/aj

Champ fort dans le Great Manchester Run

Au Great Manchester Run demain, dimanche, un duel passionnant attend entre les dames. La championne du monde kenyane Hellen Obiri, l’Anglaise Eilish McColgan et la championne du monde du marathon Ruth Chepnegetich (Kenya) se sont rencontrées sur 10 kilomètres. eme/aj

journée de course

