L’actrice Françoise Forton décède à 64 ans d’un cancer

L’artiste, qui a joué dans plus de 40 feuilletons, est hospitalisé à Rio de Janeiro

Reproduction / Globe François Forton a 64 ans et est soigné pour un cancer



Actrice Françoise Forton décédé ce dimanche, 16 ans, à l’âge de 64 ans, à Rio de Janeiro. L’information a été confirmée par le bureau de presse de la Clínica São Vicente, où l’artiste a été hospitalisé pour un cancer. Elle a épousé un producteur culturel Edouard Barata et mère de Guilherme Fourton Viotti. Fille d’un père français et d’une mère brésilienne, Françoise est née à Rio de Janeiro, le 8 juillet 1957. Elle fait ses débuts à la télévision en 1969, lorsqu’elle rejoint le casting du feuilleton « Altima Valsa », diffusé sur Globo. Après cela, il a changé de travail et a joué dans plus de 40 feuilletons tels que les tubes « Estúpido Cupido » (1976), « Bebê a Bordo » (1988), « Tieta » (1989), « Explode Coração » (1995) et « J’aime Paraisópolis » (2015). Actuellement, l’actrice peut être vue dans des rediffusions.Ô clone», intrigue de Glória Perez présentée dans « Vale a Pena Ver de Novo ». Françoise a également joué dans des séries telles que « La Grande Familia », au théâtre et, ces dernières années, se consacre au théâtre. En 2018, il participe à l’attraction « Super Chef Celebridades », dans l’émission « Mais Você », avec Ana Maria Braga.

Actrice Beth Goulart, qui est une amie de Françoise, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui notre chère Françoise Forton est une star. Prenant une pause dans sa lutte sans fin contre le cancer, il est un combattant. Il nous a laissé l’histoire de sa vie sur l’amour de l’art d’agir sur scène et à la télévision. Il fait partie de notre histoire à tous suite à ses créations inoubliables, avec son talent, son grand sourire et son grand cœur », a-t-il écrit sur Instagram. fille de Nicette Bruno Il a également dit qu’il manquerait à son ami. « C’était plus comme des sœurs que l’art m’a données et que l’amitié a été nourrie. Mes sentiments les plus profonds et les plus sincères vont à Eduardo Barata, son compagnon, et à Guilherme, son fils ainsi qu’à toute la famille. Nous sommes plus pauvres et plus tristes sans toi Françu. Que Dieu vous éclaire sur votre nouveau chemin spirituel, fortifie et réconforte votre famille. « Belle, douce, belle… J’ai eu l’opportunité de travailler avec elle sur ‘Four for Four’, une super collègue. Au revoir!!! Qu’il vous accueille à bras ouverts. Cristina Oliveira. Acteurs Leticia Spiller, Samara Felippo, Humberto Martins ont commenté la publication en exprimant leur étonnement lorsqu’ils ont reçu la nouvelle.