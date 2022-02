Les actions de la société énergétique française EDF ont chuté de 25% vendredi, mais à midi, elles ont effacé une partie des pertes. Cela fait suite à une ordonnance du gouvernement français obligeant les entreprises à vendre plus d’électricité à des prix très avantageux dans le but de freiner la flambée des prix de l’énergie. Le FED a déclaré que cette décision coûterait jusqu’à 8,4 milliards d’euros (205,6 milliards de couronnes) et aggraverait donc les perspectives pour cette année, a écrit Reuters.

A trois mois de la présidentielle, le gouvernement du président Emmanuel Macron face à la croissance pression publique due à la hausse du coût de la vie. Le gouvernement a limité la hausse des prix de l’électricité cette année à 4 %. Sans ces mesures, les prix auraient augmenté de 35% depuis le 1er février, a déclaré le ministre des Finances Bruno Le Maire au Parisien. L’impact de la hausse des prix de l’énergie sera ressenti par les actionnaires d’EDF, majoritairement détenus par l’État, et non par les consommateurs.

Les difficultés d’EDF ont été aggravées par le fait que le groupe jeudi baisse des perspectives de production d’énergie nucléaire, de huit pour cent. Des problèmes techniques l’ont contraint à prolonger l’arrêt de l’un de ses réacteurs nucléaires.



Selon les analystes de la banque d’investissement Jefferies, la vente d’énergie nucléaire à des concurrents, ainsi que l’arrêt, pourraient réduire le résultat brut d’exploitation (EBITDA) de l’entreprise jusqu’à 13 milliards d’euros, cependant, selon eux, le montant réel serait plus proche de cinq à dix milliards d’euros. JP Morgan a déclaré que la FED pourrait avoir besoin de lever des capitaux pour compenser la baisse des bénéfices.

Au début de l’année, la Commission européenne a présenté une proposition de règle d’investissement écologique, dans laquelle une désignation taxonomique a été adoptée. Sous certaines conditions, la proposition classe le nucléaire et le gaz comme sources d’énergie temporaires, à savoir attirer des investisseurs privés pour les soutenir. Bruxelles a entendu des appels de plusieurs pays, dont la République tchèque, qui souhaitent utiliser le nucléaire et le gaz comme sources de secours dans le démantèlement des centrales électriques et des centrales de chauffage au charbon non écologiques. Les pays de l’UE ou les ONG peuvent commenter la proposition jusqu’au 21 janvier.



Macron a déclaré que la proposition de la Commission européenne pour la soi-disant taxonomie était bonne. Il a souligné que le nucléaire et le gaz naturel font partie des investissements dits verts. La France a pris la présidence de l’Union européenne début janvier.