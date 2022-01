L’acteur Hardy Krüger, visage du légendaire Hollywood « allemand », décède à l’âge de 93 ans

Hardy Kruger (Photo de Frank Hempel/United Archives via Getty Images)

L’acteur allemand Hardy Krüger, né à Berlin mais basé aux Etats-Unis, est décédé à l’âge de 93 ans, ont rapporté des sources de son agent à Hambourg.

Kruger est décédé à Palm Springs, en Californie, où il a fondé sa résidence et où il a passé la majeure partie de sa carrière d’acteur.

L’acteur allemand Hardy Krüger, vers 1965. (Photo par Silver Screen Collection/Getty Images)

Né à Berlin le 12 avril 1928 de Krüger Il est considéré comme le premier « visage allemand » à faire carrière à Hollywood après la Seconde Guerre mondiale.

Il travaillait déjà comme jeune acteur sous l’Allemagne nazie et a même participé, à l’âge de 15 ans, à un film de propagande pour le régime.

L’acteur Hardy Kruger en uniforme allemand joue le capitaine dans le nouveau film Le secret de Santa Vittoria, qui met également en vedette Anna Magnani et Anthony Quinn. Kruger est représenté ici dans le rôle du capitaine Sepp von Prum, le conquérant allemand idéaliste de Santa Vittoria.

Mais il a acquis une renommée internationale à Hollywood, principalement grâce à son rôle principal dans le film de guerre « Celui qui s’est échappé » (1957).

Entre 1945 et la fin des années 1980, il est apparu dans environ 70 films, dont beaucoup ont été tournés aux États-Unis et aux côtés de stars telles que Claudia Cardinale, Sean Connery, Yul Brynner, Charles Aznavour, Cathérine Deneuve et James Stewart.

Hardy Kruger en tant que peintre Jan-Van Rooyer (arrière-plan) et Stanley Baker en tant qu’inspecteur Morgan (arrière-plan) dans le film mystère Blind Date de 1958. (Photo de John Springer/CORBIS/Collection Corbis via Getty Images)

Dans sa vaste filmographie, les titres « Flight of the Phoenix » (USA 1965) et « The Bridge is Too Far » (USA 1977) se démarquent.

Il a travaillé avec John Wayne sur « Hatari » (1962) et a combiné ses activités au cinéma avec la production télévisuelle, ainsi qu’un écrivain et romancier.

1958 : Hardy Kruger à Cambridge pour le tournage de la comédie britannique « The Freshman », également connue sous le nom de « Bachelor of Hearts ». (Photo par BIPS/Getty Images)

Il a également participé au film français « Les dimanches de Ville D’Avray » (France 1962), lauréat de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère, dans lequel il incarnait un vétéran du Vietnam responsable de la mort d’un enfant vietnamien.

« Nos plus sincères condoléances à sa femme Anita, heureusement mariée depuis 46 ans, et à toute sa famille », a écrit son attaché de presse, dans un communiqué faisant état de son décès.

Image de tête de Hardy Kruger, acteur allemand, vêtu d’une veste marron dans un portrait en studio sur fond bleu clair, vers 1965. (Photo par Silver Screen Collection/Getty Images)

(avec des informations de l’EFE)

CONTINUER LA LECTURE:

Herbie, la voiture la plus aimée de l’histoire du cinéma, vient de l’Allemagne nazie

Yolanda Varela, star de l’âge d’or qui a pris sa retraite pour se consacrer à la maison

7 histoires d’amour hollywoodiennes qui se sont terminées tragiquement