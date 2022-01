L’acteur Gaspard Ulliel décède à 37 ans après un accident de ski | culture et divertissement

L’acteur français Gaspard Ulliel est décédé ce mercredi à l’âge de 37 ans, au lendemain d’un spectaculaire accident de ski qui l’a laissé hospitalisé en gravité maximale.

La chaîne de télévision BFM, qui a relayé l’information, a confirmé que le double lauréat César n’avait pas pu se remettre d’une grave blessure à la tête après être entré en collision avec un autre skieur dans la station de La Rosire, dans les Alpes françaises, d’où il avait été transféré. par hélicoptère à l’hôpital de Grenoble, où il est décédé.

L’accident s’est produit mardi au confluent de deux pistes bleues (niveau bas-moyen) et Ulliel ne portait pas de casque, a indiqué le directeur de la station de ski dans un communiqué compilé par la presse française.

Le parquet d’Albertville a ouvert une enquête pour clarifier la cause de ce qui s’est passé.

Dans une brève déclaration aux médias, son agent a confirmé qu’Ulliel est décédé ce mercredi en tant que « victime d’un accident de ski », alors qu’il s’adonnait à l’une de ses grandes passions.

L’acteur a un fils de 6 ans avec le mannequin Gaëlle Pietri, qui a partagé il y a quelques jours sur Instagram une photo de ski avec la petite.

Né en 1984, le traducteur a reçu le César du meilleur acteur de révélation à 21 ans pour sa prestation dans « Long dimanche des fiançailles » de Jean-Pierre Jeunet, dans lequel il a côtoyé Audrey Tautou et Marion Cotillard.

De nouveau en 2017, il est récompensé, cette fois avec le César du meilleur acteur, pour son rôle dans le film du Canadien Xavier Dolan « Seule la fin du monde ».

Il est l’un des acteurs français aux plus grandes carrières internationales, grâce à des films comme « Hannibal, l’origine du mal », dans lequel il incarne le tueur Hannibal Lecter dans sa jeunesse, incarné auparavant dans la trilogie des années 90 d’Anthony Hopkins.

La série Marvel « Caballero Luna » (« Knight of the Moon »), à laquelle Ulliel participe, est en attente de sortie.

L’annonce de sa mort inattendue a suscité une série de réactions de douleur et d’éloges chez les principaux personnages du cinéma français, l’Institut Lumière exprimant une « immense tristesse ».

« Gaspard faisait partie d’une nouvelle génération qui a fait l’avenir du cinéma français. Il a su choisir ses films et décider des contours d’une carrière qui n’a cessé de réaliser ses promesses », rappelle le Festival de Cannes.

Le Premier ministre français, Jean Castex, et la responsable de la culture, Roselyne Bachelot, ont également regretté le départ du jeune acteur.

« Désormais, nous verrons avec nos cœurs dans les poings serrés son apparence la plus belle et la plus distinctive. Nous avons perdu un acteur français », a écrit Castex sur Twitter.