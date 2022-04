L’acteur français Alain Delon ne demande pas l’euthanasie

Hier, lundi, les gros titres des médias de France, d’Europe et d’une certaine Colombie rapportaient que le célèbre acteur français Alain Delon86 ans, a demandé l’euthanasie de ses enfants compte tenu de la détérioration de son état de santé et la douleur dans son cœur qui ne le laisse plus vivre.

Des rumeurs laissent entendre que son fils Anthony, lors de la présentation de son livre autobiographique Entre le chien et le loup, avait révélé que son père avait demandé l’euthanasie et lié à deux accidents vasculaires cérébraux ce qui s’est passé dans le passé et la mort de sa femme il y a un an, en janvier 2021, des suites d’un cancer du pancréas.

Tout est à propos de la vérité mal comprise et répartis sur plusieurs continents. un autre enfant, Alain-Fabien Delon clarifie la vérité sur son compte Instagram officiela l’air en colère.