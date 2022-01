L’accord avec le PSG étant confirmé, Messi part pour la France pour signer un contrat | football international

Toujours pas annoncé par le club, Messi a été vu quittant son domicile de Barcelone mardi matin et peu après son arrivée à l’aéroport d’El Prat avec sa femme Antonella et leurs trois enfants. Il devait descendre en France, passer ses examens et signer son contrat au bout du compte. La présentation aura lieu mercredi.