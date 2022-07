La vue la plus profonde dans l’espace. La NASA montre des images du télescope James Webb

Mardi, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis et ses partenaires de l’Agence spatiale européenne, l’ESA et l’ASC du Canada, ont publié les premières images en couleur prises par le télescope spatial James Webb. Il s’agit de l’observation la plus profonde dans l’espace à ce jour, capturant la lumière d’une galaxie il y a des milliards d’années, rapporte la BBC britannique sur son site Web.

L’image, publiée lors d’un briefing de la Maison Blanche, montre un grand nombre d’étoiles, avec une grande galaxie au premier plan et d’autres galaxies très éloignées dispersées sur l’image. Il a pris la lumière peu de temps après le Big Bang, qui s’est produit il y a 13,8 milliards d’années. « Nous allons donner à l’humanité une nouvelle vision de l’espace extra-atmosphérique, et c’est un spectacle que nous n’avons jamais vu auparavant », a déclaré le chef de la NASA, Bill Nelson, aux journalistes le mois dernier. Plus tard dans la journée, la NASA publiera quatre autres images du télescope spatial James Webb. Par exemple, ce serait l’image d’une nébuleuse, où les étoiles naissent et disparaissent, a écrit l’agence AP. Le télescope spatial James Webb, d’une valeur de 10 milliards de dollars (245 milliards de couronnes), est un projet américain de la NASA avec une participation internationale plus large, y compris la République tchèque. Le télescope a été lancé dans l’espace le 25 décembre dernier par une fusée Ariane 5 depuis le cosmodrome de Kourou en Guyane française. C’est le télescope spatial le plus puissant à ce jour. L’observatoire Webb devrait permettre aux scientifiques d’explorer l’histoire du cosmos dans les profondeurs les plus profondes de l’espace et du temps, ainsi que de rechercher d’éventuels signes de vie en dehors du système solaire.