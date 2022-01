La voiture électrique peut être fabriquée par le conducteur. Ford le montre sur une vieille camionnette

À première vue, cette voiture ressemble à un pick-up Ford F-100 classique rénové de 1978. Mais les performances de cette voiture sont trois fois supérieures. Il a deux moteurs, électriques. Depuis le moteur le plus puissant de la gamme des années 1970, à 160 ch et 119 kW, la voiture a atteint 487 ch et 358 kW.