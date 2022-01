La ville de Frauenfeld veut acheter une paire de chaussures pour CHF 150’000 – TOP ONLINE

Plus de deux mètres et demi de long et trois mètres de long, il a la taille d’un talon haut en bronze devant le bâtiment du gouvernement Frauenfeld. Ils ont été créés par deux artistes de Thurgovie qui ont à l’origine prêté leur travail à la ville. Désormais, les chaussures surdimensionnées iront dans le trésor public.

Cette oeuvre est estimée à 150 000 CHF. La plupart sont ensemble. De plus, deux artistes Susan Kopp et Brigitte Schneider ont sacrifié leurs salaires. Cependant, 55 000 CHF sont encore nécessaires, qui sont maintenant collectés via une collecte de fonds.

Les talons hauts ne sont pas les seules œuvres d’art en forme de chaussures que l’on trouve chez Frauenfeld. Une autre paire de chaussures en bronze ne se trouve qu’à environ 130 mètres. Mais il n’est ni trop grand ni trop haut. Au contraire : elles sont rouges, plates et proviennent de l’artiste Jan Kaeser.