La variante ‘Deltacron’ découverte, selon des scientifiques chypriotes

Après détection de variante Omicron en novembre, et qui a entraîné une augmentation des infections et une accumulation d’incidents, est maintenant apparue autre variante intérieure Chypre.

Il s’agit du « Deltacron », une combinaison des variantes Delta et Omicron. Comme exprimé par Professeur de biologie à l’Université de Chypre, Léondios Kostrikis, actuellement « il y a une coinfection micron et Delta » et dans le cas de cette variante connue dans le pays de Chypre, c’est « une combinaison des deux ». Dans une déclaration à Le « signe TV » et ce qu’il recueille »presse européenne‘, Kostrikis a révélé que la variante a « Signature génétique Omicron et génome Delta« .

25 cas signalés à Chypre

En ce qui concerne la nouvelle variante, et selon les informations fournies par l’exécutif chypriote, 25 nouvelles infections ont été signalées. Surtout les gens qui sont aussi Le directeur du Laboratoire de biotechnologie moléculaire et de virologie a expliqué que la nouvelle variante »plus fréquemment chez les patients hospitalisés que chez les patients vaccinés« .

Cette nouvelle intervient quelques jours après qu’en France, un groupe de scientifiques marseillais a notifié son inscription variante avec plus de mutations que de microns, est appelée IHU, et dont le premier cas a été détecté en République du Congo. Selon une étude publiée sur le web ‘medRxiv‘, cette patiente Il rentre en France d’un voyage au Cameroun. Actuellement, le potentiel de cette variante, ainsi que son évolution, est inconnu.

Pour le moment, microns enregistrés jeudi 6 janvier, le plus grand nombre d’infections quotidiennes au monde, qui est de 2,3 millions, et a contraint de nombreux pays à travers le monde à adopter de nouvelles restrictions pour freiner cette tendance à l’augmentation des cas.

L’OMS met en garde Omicron

Organisation mondiale de la santé (QUI) a publié une suggestion sur la variante Omicron il y a quelques jours. « Ouais ok Omicron semble être moins sévère que Delta, en particulier chez les personnes vaccinées, ne signifie pas qu’il doit être classé comme doux« , a déclaré le directeur général de l’Organisation, Tedros Adhanom.

Cette symptôme Le micron le plus important est toux, fatigue, fièvre, éternuements, douleurs musculaires, écoulement nasal et maux de tête. Les symptômes diffèrent de Delta, en ce sens qu’ils se manifestent de manière plus douce, bien que les microns se propagent plus rapidement.