La tempête tue en Europe occidentale. Outre le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont également signalé des dommages

La tempête qui a frappé l’Europe de l’Ouest vendredi a fait au moins 13 morts. Des vents violents ont frappé la Grande-Bretagne. Des dizaines de milliers de personnes sont sans électricité et il y a encore des complications dans les transports. Selon les météorologues, c’était la pire tempête sur les îles en 30 ans.

Victimes, voitures renversées, arbres tombés et maisons sans toit. La tempête Eunice restera définitivement dans l’histoire britannique. Le vent a atteint une vitesse de près de 200 kilomètres

Des débris du toit de l’O2 Arena de Londres ont blessé une femme. Des centaines de cas similaires se sont produits dans la capitale. « Dans le bar où je travaille, qui est situé sur le toit du centre de Londres, le vent a soufflé à travers notre fenêtre et a renversé le mur, qui est tombé dans la rue et a malheureusement heurté quelqu’un. Heureusement, il s’en est sorti d’un seul coup, un jambe cassée et contusions. » Markéta Jelínková, une femme tchèque vivant à Londres.

Des écoles ont été fermées en Irlande en raison de pannes de vent et d’électricité. Les compagnies aériennes ont annulé des centaines de vols. Au Pays de Galles, les trains et les bus ne circulent plus. Au Royaume-Uni, trois personnes sont mortes dans une voiture lors d’un ouragan. En Irlande, un arbre tombé a tué un homme qui nettoyait les restes de l’élément. La tempête a également frappé d’autres pays d’Europe occidentale. Quatre victimes ont été signalées aux Pays-Bas, une en Belgique.

Des vents violents provoquent un accident de voiture mortel en Allemagne. Ils ont aussi eu une grosse panne en France. « Je n’ai jamais connu une telle rafale de vent auparavant. J’ai entendu un bruit terrible et tout à coup notre toit s’est envolé », a déclaré Michael, un résident français.

La tempête a atteint la côte allemande de la mer du Nord vendredi et continuera de frapper le pays jusqu’à lundi au moins. Les chemins de fer allemands ont suspendu le trafic au cas où. L’ouragan Eunice, surnommé Zeynep là-bas, est survenu juste un jour après que son prédécesseur Ylenia a balayé l’Allemagne.

sexe, TN.cz