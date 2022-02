La technologie radar du Pixel 4 pourrait évoluer. Google l’a mis à la disposition d’autres fabricants – MobilMania.cz

Il y a des années, Google a présenté le Pixel 4, qui est unique avec un radar Salt à l’avant, qui détecte le mouvement et permet au téléphone de répondre aux gestes de la main ou, par exemple, de reconnaître que l’utilisateur veut utiliser le téléphone avant de l’atteindre. et allumer l’écran. Malgré l’intérêt de la technologie, elle n’est pas apparue dans ses successeurs.





Cependant, cela ne signifie pas qu’il ignore la technologie. Au lieu de cela, il l’utilise également sur son appareil intelligent Goohle Nest Hub. Mais il semble que l’entreprise ait de plus grandes ambitions avec la technologie et ait décidé de l’offrir à d’autres. Par conséquent, le CES a publié une norme API ouverte lors de l’exposition nommé ondulationqui est basé sur le projet et son ambition est d’apporter une technologie similaire à d’autres appareils.

Cette technologie est publiée sous les auspices de la CTA (Consumer Technology Association), qui héberge également le CES à Las Vegas. La technologie ouverte a immédiatement attiré de nombreux partenaires. Parmi les premiers à être annoncés figuraient, par exemple, le constructeur automobile Ford, qui était déjà pour les serveurs Le bord il a dit qu’il explorait comment Ripple pourrait l’utiliser dans son système d’assistance à la conduite.





Les autres partenaires de Ripple sont Google et Blumio, qui développent des capteurs de pression artérielle, et des fabricants de semi-conducteurs : Texas Instruments, NXP et Infeneon. À l’avenir, nous pourrions en fait assister à une expansion plus large de ce radar. Sengled a proposé quelque chose de similaire directement au CES, qui utilise une technologie similaire pour les ampoules intelligentes.

