La Tchéquie a toujours rempli le rôle de pays président, selon les experts de l’événementiel à Bruxelles

Bruxelles – Beaucoup de bon, réussi, excellent travail. Les analystes travaillant à Bruxelles évaluent également la fin de la présidence tchèque au Conseil de l’Union européenne avec de telles expressions. Dans l’entretien avec ČTK, le trio d’experts a salué la manière tchèque de poursuivre le débat modéré entre les États membres et a souligné les accords conclus concernant le soutien à l’Ukraine ou la politique climatique. Dans le même temps, les experts espèrent que la République tchèque sera active sur la scène européenne même après avoir passé le relais présidentiel à la Suède.

« Dans l’ensemble, un excellent travail », a déclaré Georgina Wright de l’Institut Montaigne à Paris lorsqu’on lui a demandé comment ses sources bruxelloises évaluaient la présidence. L’analyste, qui a déjà travaillé pour des institutions internationales, dont la Commission européenne, identifie la cartographie de la position de chaque pays avant même que la République tchèque ne devienne à la tête du Conseil de l’Union européenne comme la clé du succès. « Ils ont travaillé et réussi à amener 27 pays (…) à s’entendre sur des propositions importantes qui façonneront l’avenir de l’UE », a-t-il conclu.

La tâche du pays qui assumera la présidence pendant six mois consiste principalement à modérer les négociations sur les propositions législatives et à trouver les moyens de gagner le soutien nécessaire, quelle que soit sa propre position. Commentant les performances tchèques, les trois analystes interrogés ont comparé les événements des derniers mois aux six mois précédents sous la direction française.

« Il est clair que les Français sont des gens qui préfèrent pousser sur des sujets qui leur tiennent à cœur », a déclaré le responsable de la section bruxelloise de l’institut Žiga Factor Czech Europeum. Selon lui, les Tchèques s’en tiennent au rôle d’un négociateur impartial et le gèrent bien même dans la lutte autour des plafonds des prix du gaz.

Selon Elizabeth Kuiperová du groupe de réflexion European Policy Centre (EPC), lors de la précédente présidence, des retards dans le processus de l’UE ont été signalés en raison de la centralisation des autorités françaises à Paris. « Et j’entends dire que tout se passe très bien avec la présidence tchèque », a-t-il ajouté.

Cet été, l’un des principaux défis pour la République tchèque sera la préservation de l’unité de l’UE en soutien à l’Ukraine et les sanctions contre la Russie, qui mène une guerre d’agression contre ses voisins. Après un certain temps, la Hongrie a commencé à critiquer le régime de sanctions sévères contre Moscou, qui a également bloqué de nouveaux prêts conjoints à Kiev à l’automne. En fin de compte, cependant, pendant la présidence tchèque, l’UE a adopté à l’unanimité trois autres paquets de sanctions et a convenu d’un soutien financier à l’Ukraine de 18 milliards d’euros (435 milliards de CZK) pour l’année prochaine.

« Je pense qu’à cet égard, la présidence tchèque est une véritable bénédiction pour l’Union européenne », a déclaré Factor, faisant référence aux liens culturels et historiques entre la République tchèque et l’Ukraine. « Maintenir ce consensus pendant quelques mois de plus, même après la crise énergétique et peut-être la prochaine crise migratoire, est une tâche très, très difficile. Je pense que les Tchèques font un excellent travail à cet égard », a-t-il poursuivi.

En plus de ces résultats, Wright et Kuiper soulignent l’approbation d’un élément clé du plan de l’UE visant à réduire les émissions de carbone de 55 % d’ici la fin de la décennie. « Au début, il y avait un peu d’appréhension, parce que la présidence tchèque en a eu beaucoup… Mais je pense que nous avons vu des normes plus strictes pour les émissions de dioxyde de carbone (des voitures) et des révisions du système d’échange d’émissions, qu’il y a en fait eu un succès considérable », a déclaré Kuiper.

Les analystes n’ont guère besoin de critiquer la présidence tchèque. Wright a déclaré que le gouvernement tchèque devrait travailler sur la communication afin que même les personnes qui ne suivent pas vraiment le processus de l’UE puissent en connaître les résultats. On dit que le facteur déplore la marginalisation particulière de la question des Balkans occidentaux et les communications trompeuses entourant le changement dans le processus d’acceptation de la Macédoine du Nord et de l’Albanie dans l’UE. Kuiperová, à son tour, a mentionné la nécessité d’une « ambition accrue » dans les plans de réforme qui ont émergé de la soi-disant conférence européenne sur l’avenir.

« Ici, je pense que beaucoup d’analystes politiques, ainsi que des citoyens, sont déçus des résultats », a déclaré l’analyste d’EPC.

Avec la nouvelle année qui arrive, la Suède assumera la présidence du Conseil de l’UE, tandis que la Tchéquie aura l’opportunité d’utiliser l’expérience des six derniers mois pour agir de manière plus décisive au niveau de l’UE. « Dans un sens, j’espère que nous continuerons à voir la République tchèque comme influente et vocale sur les questions importantes », a déclaré Wright, qui a déclaré que la position de la République tchèque sur certaines questions n’était jusqu’à présent pas claire. .

Selon Factor, il est très important que la Tchéquie continue de participer activement à la politique de l’UE et ne néglige pas les liens forgés pendant la présidence. « Si nous effaçons notre objectif maintenant, éteignons l’ordinateur et le rallumons dans 13 ans, ce sera une erreur », a-t-il déclaré.