La Suède tremble dans le tableau principal – la France parfaite

Bratislava. La Suède, vice-championne du monde, a tremblé dans le tableau principal du Championnat d’Europe de handball.

La Scandinavie s’est séparée de la République tchèque 27:27 (12:11) et n’a atteint que la deuxième phase du tournoi grâce à une meilleure différence de buts par rapport à ses rivaux de même classement.

Outre la Suède, l’Espagne, championne en titre, la Norvège, médaillée de bronze olympique, et la Russie sont les principaux adversaires de l’équipe allemande, qui se disputera les premiers points contre la Pologne lors de la finale de groupe de mardi. La Norvège a progressé avec 35:29 (16:16) contre la Lituanie. La Russie a battu la Slovaquie 36:27 (19:9) et, comme l’Espagne, a gardé sa cage inviolée. Les champions d’Europe 2018 et 2020 se sont imposés face à la Bosnie-Herzégovine 28:24 (12:14).

Les autres grands favoris ont également réalisé des préliminaires parfaits. La France, championne olympique, a gagné contre la Serbie 29:25 (16:7) et a pris deux points pour le tableau principal, tout comme le Danemark. Les champions du monde ont gagné contre la Macédoine du Nord par 31:21 (15:11). En revanche, la pointe secrète de la Slovénie a été éliminée après 32:33 (19:16) contre le Monténégro.

