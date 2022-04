La Suède déclare que la menace de la Russie sur une éventuelle adhésion à l’OTAN est « totalement inacceptable » | Guerre en Ukraine

La ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, a jugé mardi les menaces de la Russie contre son pays et la Finlande inacceptables pour sa décision éventuelle de rejoindre l’OTAN, une possibilité qu’ils ont évoquée après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Il est absolument inacceptable que la Russie menace la Suède ou la Finlande de quelque manière que ce soit, car ce sont les citoyens du pays qui décident de leur politique de sécurité », a déclaré Linde, qui s’est rendu en Bosnie-Herzégovine, aux journalistes à Sarajevo.

Le chef de la diplomatie suédoise a noté que la situation sécuritaire en Europe avait radicalement changé après l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.

Evoquant le début de l’intervention militaire russe en Ukraine, le ministre a souligné qu' »il y a du temps avant et après le 24 février » et que « la Suède et la Finlande décideront elles-mêmes de leur avenir ».

La Russie a menacé la Finlande et la Suède de « graves conséquences politico-militaires » si les deux pays nordiques, qui ont jusqu’à présent maintenu une politique de neutralité militaire, décidaient de demander leur adhésion à l’OTAN.

Le porte-parole présidentiel russe Dmitri Peskov a qualifié lundi l’Alliance atlantique « d’instrument de confrontation » dont l’expansion ne contribuerait pas à la sécurité en Europe.

« L’attaque de la Russie contre l’Ukraine est injustifiée, illégale et injustifiée, c’est pourquoi la Suède, avec l’Union européenne, soutient l’Ukraine », a déclaré Linde.

Le chef de la diplomatie suédoise a rencontré à Sarajevo le ministre bosniaque des affaires étrangères, Bisera Turkovic, ainsi que le chef de l’Etat balkanique de l’université, composé d’un musulman, d’un serbe et d’un croate.