La Slovaquie saute dans le tournoi en tant que vainqueur, mais elle a beaucoup de problèmes avec la France

Après le bronze des Jeux olympiques, l’équipe nationale slovaque a repris la glace dans les grands tournois. Lors du match d’ouverture à Helsinki, l’équipe de Tomáš Tatar a joué contre la France, où elle menait déjà 2:0, mais à la fin, elle s’inquiétait du résultat. Pavol Regenda a assuré la victoire en terminant à domicile à l’ouverture avec le deuxième but de la soirée.

La Slovaquie a sauté dans le jeu très activement et s’est immédiatement retrouvée dans une situation dangereuse. A l’entame de la onzième minute, nos voisins ont pris une avance d’un but. Après une bonne combinaison, Pavol Regenda a terminé deux fois devant le but, gagnant finalement avec des revers.

Du point de vue slovaque, Tomáš Tatar a pris l’avantage, qui a fait dévier le ballon dans un jeu de puissance et l’a envoyé du cercle droit à la barre transversale la plus proche. Pour le moment, cela ressemble à une victoire nette pour la Slovaquie, mais la France complique la situation du duel. Tout d’abord, Anthony Rech a fait la percée avec un revers, Jordan Perret de Králové Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové Hradec Králové a marqué l’égalisation à une occasion.

Après ce but, l’équipe du pays des coqs gaéliques s’est montrée beaucoup plus active. Alexandre Texier pourrait même renverser le cours du duel, mais il n’a pas marqué contre Rybár. Cependant, l’équipe de Craig Ramsey était en avance sur la différence de buts avant la seconde période. Samuel Takáč frappe un revers dans la zone avant du but.

La Slovaquie a pris les devants avec un but avant la troisième mi-temps du match, elle a donc voulu ajouter à son avance pour sa tranquillité d’esprit. Tomáš Tatar a marqué à la 45e minute, mais a manqué contre Buysse. Une minute plus tard, Slafkovský était également dangereux, mais le gardien français fermait le filet. Dans les cinq dernières minutes, Texier a eu une autre chance, mais a de nouveau échoué.

La France pensait égaliser jusqu’à la dernière minute, Slafkovský avait un mauvais tir et Treille aurait pu égaliser, mais Rybár n’a pas tiré à bout portant. Dans la dernière minute et demie, un Texier très actif a terminé le gardien slovaque, les Tatars auraient pu sceller la victoire avec son effort dans une cage vide, mais le défenseur français a fait un bel arrêt. À la fin, cependant, une maison vide a été punie, Pavol Regenda marquant.

Résultats du groupe A :

France – Slovaquie 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Cible: 27. Rech (Boudon), 33. Perret (Claireaux, Auvitu) – 11. Regenda (Grman, Roman), 22. Tatar (Slafkovský, Lantoši), 39. Takač (Liška, Nemec), 60. Regenda (Slafkovský, erešňák )

Voici comment les Tatars ont fait leur marque dans la LNH de cette année contre l’Arizona, dont le but était Karel Vejmelka :

TN.cz