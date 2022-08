La Slovaquie perd en Ligue des Nations du Kazakhstan, la France fait match nul en Croatie – T sport – Télévision tchèque

En seconde période, la Slovaquie a réussi à égaliser. Le remplaçant spartiate Haraslín a frappé la barre après une heure de jeu et a fourni la passe d’Almási à la 77e minute, mais le tir de l’attaquant d’Ostrava a été invalidé par une faute de Kuck. Schranz de Slavia, Koscelník de Liberec et Chvátal d’Olomouc ont également commencé pour l’équipe locale.

Rabiot a donné l’avantage aux visiteurs à la 52e minute après la passe de Ben Yedder. Le capitaine Modrič aurait pu répliquer, mais le gardien français Maignan a dégagé son tir qui a touché le poteau. À la 83e minute, le remplaçant Kramarič a égalisé sur penalty après une faute d’un autre remplaçant, Clauss.

L’entraîneur Deschamps, qui a raté la défaite 1-2 à domicile contre le Danemark vendredi en raison du décès de son père, est revenu sur le banc de l’équipe de France.

Le deuxième match du Groupe A1 entre l’Autriche et le Danemark débutera une heure et demie plus tard à 22h15 en raison d’une panne de courant dans certaines parties de Vienne. Les visiteurs ont été ravis d’une victoire 2:1 lorsque Jens Stryger Larsen a marqué le but décisif à la 84e minute. Le Danemark reste à cent pour cent.

Höjbjerg a converti la première grande occasion du Danemark à la 28e minute. L’équipe locale a répondu après une heure de jeu grâce à Xaver Schlager, mais le remplaçant Stryger Larsen a pris la décision à la 84e minute. Lors de leur deuxième match sous le nouvel entraîneur Rangnick, l’Autriche n’a pas scellé sa première victoire 3-0 en Croatie.