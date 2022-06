La Slovaquie célèbre sa première victoire, bien qu’elle ait rebondi contre la France, le Canada aussi

Au début du championnat du monde de hockey, les joueurs de hockey slovaques ont créé un drame en perdant une avance de 2 à 0 lors d’un duel avec la France. Après comparaison, Samuel Takáč a marqué le but vainqueur à la 39e minute et Pavol Regenda a scellé le résultat 4: 2 dans un vide de but en avantage numérique. C’est le Canada qui a commencé à défendre son titre avec une victoire de 5 à 3 sur l’Allemagne.

La France est entrée dans la catégorie élite pour la première fois depuis 2019, lorsqu’elle a joué à Košice. Cette année, ils sont de retour avec l’Autriche en remplacement de la Russie et de la Biélorussie, qui ont été expulsées en raison de l’agression de guerre en Ukraine.

Les nouveaux venus ont été contre la Slovaquie jusqu’au milieu du premier tiers, à 10:23 Regenda a ouvert le score. De nouveaux renforts pour Mladá Boleslav de Michalovce ont d’abord introduit une passe de Granman dans le vrai béton de Buysse, Regenda a lancé la rondelle dans le dos et a marqué. Le favori s’est alors défendu contre l’expulsion de Gachulin. Miloš Roman a eu une chance de s’améliorer avec le même revers que Regenda, mais il l’a raté.

Au début de la deuxième mi-temps, Rybár a couvert le tir de Fleury du cercle droit et à la 22e minute, le capitaine Tatar a assuré une avance de deux buts pour la Slovaquie lors de l’expulsion de Crinon. Devant l’attaquant du New Jersey, Buysse a frappé le cercle droit après qu’un tir du tireur olympique de 18 ans Slafkovsky et le vice-champion du monde 2012 aient atteint le but ouvert.

Les Français sont dangereux et capables de répondre. À la 27e minute, Rech s’est mis en position de tir après un lancer entre les cerceaux et a vaincu Rybár d’un revers. Puis Texier s’est dirigé vers le filet latéral et la tentative de Fleury de se détourner de l’anneau intermédiaire a vu le gardien slovaque manquer. À l’exception de l’attaquant Zlín, Claireaux, la France a riposté et égalisé à 32:29.

Après la belle passe d’Auvitu en provenance des Claireaux, l’attaquant de Hradec Králové, Perret, passe au travers et bat Rybár d’un bluff en coup droit. À la 35e minute, Texier a fait une passe et cette fois il n’était pas assez mûr pour devenir un gardien slovaque. L’entraîneur de l’équipe canadienne Craig Ramsay prend les devants. Le renard a menacé Buysse d’un angle difficile et Takáč a franchi la ligne d’arrivée d’un revers.

La dernière mesure est plus prudente. Le gardien français a géré la passe de Kristof et a même contré l’affaiblissement qu’il a causé avec son match de hockey en zone illégale. Les pêcheurs lancent les efforts de Texier. À la 58e minute, Slafkovsk a frappé le poteau après la passe de Roman. Regenda a assuré la victoire de la Slovaquie à la fin.

Le Canada a encore peur

Le Canada ne veut pas admettre qu’il s’est trompé en participant à un tournoi comme celui de l’an dernier à Riga, où il a gagné malgré la défaite des trois premiers matchs. Le dernier duel raté s’est joué avec l’Allemagne (1-3). Immédiatement après la remise en jeu initiale, ils ont commencé à attaquer et Cozens a trouvé Royce libre dans le dos avec un revers, mais il a raté Grubauer.

L’entraîneur Claude Julien était heureux de marquer après 9 minutes de jeu après une course sur la gauche, mais son tir en retard a touché le poteau. Michaelis a pu répondre, mais à 17 h 22, les Canadiens ont décroché. Dubois a visé le défenseur Bittner cette fois à la potence droite.

Au début de la seconde période, Schmölz a trouvé une bonne position de tir dans le cercle droit, mais Thompson est intervenu. À la 28e minute, le gardien de Vegas a perdu son compte net. Il a dirigé le tir de Seider uniquement sur Michaelis, qui est rapidement arrivé.

A 31:37, sur l’expulsion de Soramies, le Canada a encore rebondi. La passe de Roy a été délivrée à Grubauer par skate Dubois. Il a dû attendre que les juges Shir et Ansons examinent la situation sur la vidéo pour reconnaître son point de vue.

Pykat est allé juste après le but de Schmölz, bien que l’Allemagne ait refusé de rester sur le banc, mais six secondes après la fin du penalty, Johnson a levé avec un tir du cercle droit. À la 38e minute, Sanheim a envoyé la rondelle dans le garde-corps de Comtois, qui l’a renvoyée à Gregor à l’arrière, et après une intervention précise, c’était déjà 5:1.

Après 73 secondes de la troisième période, il a utilisé un avantage numérique de cinq contre trois dans les pénalités de Roy et Lowry Placht, qui ont touché le coin supérieur du filet plus près du cercle droit. Dans un jeu de puissance classique en cours, Schmölz aurait pu réduire la perte d’une marge de deux buts, mais il n’a pas changé les chances.

L’Allemagne s’est défendue contre le penalty de Wagner, et l’expulsion simultanée d’Anderson et de Geekie a offert un autre avantage sur cinq des trois, dont Seider a profité. Mais le Canada a également été témoin de la victoire dans le dernier jeu de puissance de l’Allemagne.

Championnat du monde de Hockey :

Groupe A (Helsinki):

France – Slovaquie 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Objectif et enregistrement : 27. Rech (Boudon), 33. Perret (Claireaux, Auvitu) – 11. Regenda (Grman, Miloš Roman), 22. Tatar (Slafkovský, Lantoši), 39. Takáč (Liška, Nemec), 60. Regenda (Slafkovský, Cerise). Juges : Heikkinen (FIN), Rekucki (USA) – Beresford (Royaume-Uni), Seewald (AUT). Pénalité : 5 : 2. Utilisation : 0 : 1. Participation : 3731.

France : Buysse – Gallet, Auvitu, Bault, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Llorca – Fleury, Texier, T. Bozon – Bertrand, Claireaux, Perret – Boudon, S. Treille, Rech – Leclerc, Ritz, Fabre – K. Bozon. Entraîneur : Philippe Bozon.

Slovaquie : Rybár – erešňák, Rosandič, Nemec, M. Ivan, Jánošík, Gachulinec, Grman – Krištof, Lantoši, Tatar – Slafkovský, Miloš Roman, Regenda – Tamáši, Lunter, Pospíšil – Minárik, Lika, Takáč. .

Allemagne – Canada 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Objectif et enregistrement : 28. Michaelis (Seider, Pföderl), 42. Plachta (Stützle, Seider), 53. Seider (Stützle, Pföderl) – 9. Sillinger (J. Anderson, Lowry), 18. Dubois, 32. Dubois (N. Roy, Batherson), 34. K. Johnson (Mercer, Chabot), 38. Gregor (Comtois, Sanheim). Juges : Ansons (LVA), ír (CZE) – Davis (USA), půr (CZE). Exception : 3 : 4. Utilisation : 2 : 2. Fréquentation : 4632.

Allemagne : Grubauer – Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner – Stützle, Plachta, Ehliz – Michaelis, Pföderl, Noebels – Loibl, Schmölz, Fischbuch – Kastner, Soramies, Ehl. Entraîneur : Toni Soderholm.

Canada : Thompson – Whitecloud, Chabot, Sanheim, Severson, Holden, Mayo, Graves – N. Roy, Cozens, Dubois – Lowry, Sillinger, J. Anderson – Mercer, Batherson, K. Johnson – Geekie, Comtois, Gregor. Entraîneur : Claude Julien.