La Slovaquie a rattrapé les Tchèques. Ils ont construit le meilleur hôpital d’Europe centrale

Un distributeur de médicaments robotisé, un tuyau de courrier à 5 mètres par seconde, une chambre individuelle de style hôtel avec un lit d’appoint pour les proches. Et dans chacun d’eux, dans le hall ou dans le couloir, pendant la journée. L’hôpital le plus moderne d’Europe centrale et orientale se développe en Slovaquie. Il coûte 255 millions d’euros – soit plus de 6 milliards de couronnes – et est soutenu par le groupe tchécoslovaque Penta Investments.