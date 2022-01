La Sicile généreuse avec la Grèce demande à renégocier avec les Etats-Unis – La Voce à New York

La Sicile est évoquée dans la politique culturelle étrangère. Traité avec la Grèce pour prêter d’un fragment d’une dalle appartenant à la décoration orientale du Parthénon, conservée au musée Salinas de Palerme, a été définie comme « d’importance internationale ». Mais est-ce vrai ?

En attendant, précisons immédiatement que la nouvelle ne réside pas dans le prêt temporaire à la Grèce qui s’est produit à plusieurs reprises dans le passé, mais dans la nature de sa préparation pour le retour définitif de la découverte et le fait que ce dernier sera le premier dans l’histoire des fragments de la « diaspora ». Parthénon.

Les soi-disant « artefacts Fagan », en fait, se sont envolés pour la Grèce en 2003, pour la visite d’État du président de la République Carlo Azeglio Ciampi, puis pour les Jeux olympiques de 2004 à Athènes et encore pour l’inauguration du nouveau musée de l’Acropole à Athènes en 2008. L’Italie est en compagnie… la bonne. L’année dernière, la France a également prêté une métope du Louvre pour le bicentenaire du début de la guerre d’indépendance de la Grèce.

Bref, ce qui fera la différence cette fois-ci, c’est que l’accord entre la Sicile et la Grèce devrait même « conduire le thème du retour du Parthénon en Grèce, contribuant à un débat qui dure depuis un certain temps au niveau mondial ». Alors qu’Ansa frappait parmi les foules le précédent, le Saint-Siège n’a réaffirmé en 2007 aucune hypothèse de restitution avancée par les Grecs : « restituer une œuvre d’art peut créer un dangereux précédent – c’est inscrit dans un record – d’ailleurs il y a bel et bien une richesse territoriale ». , mais il y a aussi la richesse culturelle qui est désormais acquise ».

« C’est ce cher frère Sicile qui a ouvert la voie et montré la voie pour retourner en Grèce ainsi que pour les autres lignes du Parthénon qui sont conservées aujourd’hui dans d’autres villes européennes et notamment à Londres et au British Museum », a déclaré le directeur du Museo dell ‘ Acropole d’Athènes, Nikolaos Stampolidis. En réalité, l’attitude de la Sicile n’était nullement avant-gardiste. La première restitution officielle d’un fragment du Parthénon a eu lieu, en effet, le 11 janvier 2006 par l’acte de « donation permanente » de l’Allemagne. Il s’agit d’un tout petit fragment, le relief du talon, qui est conservé depuis 1871 au Musée des Antiquités de l’Université de Heidelberg. À l’époque, cependant, le chancelier de l’université allemande, Angelos Chaniotis, avait souligné à la hâte que le geste n’avait pas pour but de créer un précédent : « Nos éclats correspondent aux plaques conservées à Athènes et il semble nécessaire de rassembler toutes les parties ».

Soyons clairs, si les intentions de la Sicile se réalisent vraiment, l’abandon des droits de propriété dans l’intérêt de la Grèce sera un signe de la haute valeur de la citoyenneté au nom de racines culturelles partagées. Mais difficile d’aller plus loin. Il semble très difficile de penser que le précédent sicilien (si et quand les prêts sont effectivement transformés en dons) pourra susciter un esprit de compétition du côté britannique. Les « Marbres d’Elgin » sont l’une des principales attractions du musée, dont les défauts seront particulièrement rédhibitoires : quelque 17 statues des deux frontons, 15 métopées représentant la bataille entre Lapithe et Centaure, et 75 mètres de décoration de temple. Ils représentent aujourd’hui plus de la moitié de ce qui reste du décor sculptural du Parthénon, exposé dans la galerie Duveen, construite spécialement pour eux. D’autre part, un fragment du pied d’une déesse que le territoire sicilien ne reconnaît pas comme un « témoin important de la civilisation antique », ou comme une « ressource importante » de son patrimoine culturel : n’est pas inclus, en effet, dans la liste des 23 actifs spéciaux a qui reconnaît les valeurs de Cette valeur est dans un décret signé par le gouvernement Crocetta à l’époque et est né précisément dans le but de fermer le robinet de prêt facile à l’occasion d’expositions au Getty Museum à Malibu et au Cleveland, Ohio, Art Museum, entre 2013 et 2014.

En revanche, parmi les 23 biens identitaires du Territoire, les Argenti Morgantina, seize pièces (IIIe siècle av. J.-C.) qui sont les trésors d’Eupolemus, sont toujours retenues en otage dans le traité punitif contre les « victimes » du « vol » terre. actifs qui font l’objet d’un commerce illégal confirmé. En 2006, un accord a été conclu entre les gouvernements d’Italie, du Territoire de Sicile et du Met, prévoyant un prêt à terme alternatif de quarante ans en échange du remboursement par le musée de New York, en vertu duquel le trésor doit être envoyé au Met pour quatre ans puis rapatriés pour le même nombre d’années. L’intervalle donné à domicile pour redémarrer un prêt de quatre ans est réglementé par la loi italienne. De fait, il nie le sens de l’article 67 du Code du patrimoine culturel, qui stipule qu’une « sortie temporaire » du territoire de la République « ne peut être supérieure à quatre ans, ne peut être renouvelée qu’une seule fois ». Pas plus de huit ans, donc.

En Sicile, les voix de la région ne se sont jamais retirées. Rosalia Raffiotta, présidente de l’Archeoclub « Aidone-Morgantina », prévoit qu’une lettre ouverte sera bientôt relancée dans laquelle en 2020, avec d’autres associations, à l’occasion du retour d’Argenti du Met, ils crient pour revoir ‘l’accord. S’appuyant également sur les résultats d’une campagne de diagnostic en 2014 qui a confirmé « l’état critique de conservation des trouvailles », suffisant pour faire appliquer d’autres articles du Code d’interdiction de sortie, 66.

L’archéologue Serena Raffiotta, membre du conseil culturel d’Aidone, fille de l’ancien procureur Enna Silvio Raffiotta, connue pour son engagement dans la restauration des biens archéologiques volés, nous raconte que « en réfléchissant après les quatre premières années aux États-Unis, à la lumière de divers considérations, je pense personnellement que les termes de l’accord n’étaient plus tenables. D’un autre côté, la simple exposition à New York, non accompagnée d’améliorations promotionnelles et autres pour Morgantina en Italie et aux États-Unis, restait une fin en soi Compte tenu des risques posés par la découverte unique au monde et son équivalent, à ce stade, la révision de l’accord ne peut plus être retardée. exhorter les institutions nationales et régionales à s’engager à protéger les découvertes et à s’engager davantage pour Morgantina ».

Gianfranco Zanna, président de Legambiente Sicilia, s’est également exprimé parmi les associations qui ont signé la lettre ouverte : « Nous n’avons jamais cru à ces politiques de prêts et d’échanges, car elles étaient rarement associées à des projets, expositions ou événements culturels sérieux et condensés. Avec nos conclusions . . , même les plus compliqués et les plus importants, nous ne faisons que de la propagande, mais pour les autres pas même pour nous. Envoyer nos trésors partout est une politique erronée, inutile et dangereuse. C’est inutile : nous attendons toujours la foule des Japonais à Mazara del Vallo pour visiter les Satyres envoyés en 2005 à l’Expo d’Aichi. Mettons fin à cette pantomime et récupérons ce qui nous revient de droit : l’accord sur l’argent de Morgantina est dépassé et obsolète. Même avant la protection très importante des actifs de notre culture qui nous fait voyager inutilement, le prestige et l’autorité de notre territoire sont respectés pointez-le. »