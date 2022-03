La sanction d’Abramovich étrangle Chelsea | Football

Aucun fan de Chelsea n’aurait anticipé la tempête qui s’est abattue sur le club un mois après avoir remporté la Coupe du monde des clubs à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, dans l’un des moments les plus importants de son histoire centenaire. Un titre inédit a été surcélébré par Roman Abramovich, propriétaire de « bleu», sur le terrain, avec les joueurs et le coach. Pendant ce temps, la Russie envahit l’Ukraine et en raison de sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine, Le milliardaire a été ce jeudi la cible de sanctions sévères en Angleterre, qui vont dramatiquement affecter le blason londonien.

Cette décision, qui gèle les avoirs d’Abramovich sur le sol anglais, suspend une éventuelle vente du club, que l’homme d’affaires avait annoncée il y a quelques jours. Il est également interdit à Chelsea de signer ou de transférer des joueurs, ainsi que de renouveler des contrats existants, et ne peut effectuer des paiements vers et depuis d’autres clubs qu’en relation avec des accords avec des joueurs qui ont été convenus.

Les revenus des émissions télévisées et des prix financiers associés aux compétitions auxquelles il participe seront également gelés, compte tenu des restrictions de licence spéciales émises par le Trésor britannique, par l’intermédiaire de l’Office pour la mise en œuvre des sanctions financières (OFSI), qui autorisent uniquement les clubs à effectuer activités liées au football lui-même. Réunionsbleu» peut continuer à être diffusé à la télévision et à la vente marchandise qui ont été vendus à des détaillants, à condition que les bénéfices financiers qui en découlent n’atteignent pas les caisses du club ou d’Abramovich.

« Les étapes importantes annoncées auront clairement un impact immédiat sur le Chelsea FC et ses supporters, mais nous travaillons dur pour nous assurer que le football de club et national ne soit pas inutilement lésé. » . «Nous donnons aux clubs une licence pour jouer leurs matchs, payer les équipes et pour que les détenteurs de billets émis puissent regarder les matchs. Nous savons que les clubs de football sont des biens culturels et nous nous engageons à les protéger », ont assuré des responsables gouvernementaux.







La rémunération, les avantages et les pensions des employés du club, y compris les salaires des joueurs et des équipes techniques, resteront, et les dépenses « raisonnables » avec des engagements de voyage pour le sport seront autorisées jusqu’à une limite maximale de 23,8 milliers d’euros (20 mille livres). Une valeur jugée insuffisante par certains observateurs, notamment pour les déplacements internationaux liés à la participation à la Ligue des champions. Une compétition où Londres affrontera Lille, en France mercredi prochain, en huitième de finale retour.

Le club disposera également d’un budget maximum de 596 mille euros (500 mille livres) pour les frais, également « raisonnables », avec l’organisation du match à domicile, couvrant, entre autres, les frais, la sécurité et restauration. « La licence ne permet pas au club d’entreprendre de nouvelles activités pour augmenter ses revenus, y compris les ventes marchandise. Magasin physique et en ligne les clubs ne peuvent pas fonctionner », souligne Nadine Dorries.

Face à ces sévères restrictions financières, Chelsea a réagi, également dans un communiqué, affirmant qu’il demanderait au gouvernement que cette licence soit modifiée pour permettre au club de fonctionner de la « manière la plus normale ».

Chelsea vaut 2,9 milliards

Bien qu’il ait rendu la vente de Chelsea impossible dans l’immédiat, l’exécutif anglais s’est montré disposé à étudier les offres potentielles des parties intéressées. « Le gouvernement est ouvert à la vente du club et étudiera les demandes de nouvelles licences pour permettre la vente », admet Nadine Dorries, notant que le produit financier découlant de la vente n’est pas remboursable à Abramovich, du moins alors. dans le cadre des sanctions en vigueur.







D’une valeur de 2,9 milliards d’euros, en 2021, selon le magazine américain Forbes, Chelsea a connu ses années d’or dans le football mondial avec l’arrivée d’un homme d’affaires russe (également de nationalité israélienne et portugaise), en 2003, lorsqu’il a racheté le club pour 173 millions d’euros. Depuis lors, le club historique de Londres a remporté 21 trophées, dont cinq de ses six titres de Premier League, deux Ligues des champions et la Coupe du monde des clubs susmentionnée.

Prêt 1,8 milliard

Des obligations qui coûtent des millions : en près de 19 ans, Roman Abramovich a prêté environ 1,8 milliard d’euros à Chelsea, selon un récent rapport de Fordstam Ltd, la société qui contrôle Chelsea et qui a le milliardaire comme bénéficiaire final. Un investissement dont les oligarques ne veulent pas se passer et pour lequel il a même créé une police d’assurance de plusieurs millions de dollars, selon Forbes fin février.

« S’il veut récupérer [financeiramente], vous pouvez demander un prêt en retour », a déclaré Kieran Maguire, professeur à l’université de Liverpool et expert en financement du football, cité par la publication américaine. Une éventualité qui aurait des conséquences désastreuses pour le club.

« Ça veut dire que Chelsea va faire faillite », a averti le défenseur académique du fait que le club n’a pas les moyens de rembourser sa dette et que cela pourrait geler l’intérêt des futurs investisseurs. C’est à un moment où plusieurs sponsors majeursbleumenaçant de partir, comme cela s’est produit avec la société de télécommunications britannique Three, qui représentera un chiffre d’affaires annuel de 47,7 millions d’euros.

milliards de pertes

Avec un crédit de plusieurs millions de dollars d’Abramovich, Chelsea a dépensé 2,341 milliards d’euros en achats de joueurs, selon le compte PÚBLICO, basé sur lieu Transfermarkt, spécialisé dans les transferts de football. Déjà en vente, le club n’a gagné « que » 1,289 milliard d’euros, entraînant une perte de 1,052 milliard dans le solde final.

Dans le compte 2020-21, «bleuA enregistré une perte de 173,6 millions d’euros, bien qu’il soit millionnaire champion de la Ligue des champions.