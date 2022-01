Le chef de la diplomatie européenne a averti mercredi que la Russie tentait de diviser les Etats-Unis et l’Union européenne qu’elle voulait être « sans rapport » avec ses défis à la sécurité européenne, ainsi que le regroupement du bloc géopolitique soviétique.

« La reconstruction du bloc géopolitique soviétique en Europe et les efforts pour séparer les États-Unis de l’Europe pourraient être les objectifs stratégiques de Moscou », a déclaré Josep Borrell. dans le texte publié chez vous Blog, cité par l’agence de presse espagnole EFE.

Borrell a également averti que la Russie voulait « représenter l’UE comme non pertinente et faire pression pour une séparation stratégique » entre les deux partenaires transatlantiques.

Fermer Abonnez-vous à la newsletter Nouvelles quotidiennes et recevoir des informations directement.

La Russie menace l’Ukraine et remet en question l’architecture de sécurité de l’Europe. Cette semaine à Brest, nous couvrirons nos réponses. Lisez mon blog sur la façon dont l’UE devrait défendre ses intérêts de sécurité et ses principes de sécurité continentale :https://t.co/UsPcqhkJPw pic.twitter.com/lWHEtiQoZm – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 12 janvier 2022

L’avertissement du haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intervient lors d’une réunion d’une semaine entre la Russie et les États-Unis et l’OTAN sur la crise à la frontière avec l’Ukraine et la sécurité dans la région européenne.

Pour Borrell, les propositions que la Russie a faites à l’Alliance atlantique et aux États-Unis sur la sécurité en Europe pour déplacer l’OTAN de ses frontières « violent les principes de l’architecture de sécurité européenne ».

La proposition, a-t-il dit, était accompagnée de « la menace ouverte de la Russie de prendre des mesures militaires si ces demandes ne sont pas satisfaites ».

« L’ambition des autorités russes est de remettre en cause l’ordre politique et sécuritaire né après la guerre froide », est considéré l’ancien chef de la diplomatie espagnole.

Borrell a déclaré que Moscou souhaitait revenir à l’acte fondateur de 1997 des relations OTAN-Russie, qui accompagnait l’expansion de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord à l’Europe centrale et orientale, ainsi qu’à la Charte de Paris de 1990 sur les principes de sécurité européens. .

Il a précisé que Moscou avait accepté des principes « maintenant discutables », tels que n’importe quel pays pouvait choisir librement de faire partie d’une organisation ou d’un traité.

« En remettant en cause ce principe fondamental, Moscou agit comme une puissance révisionniste », a-t-il déclaré.

Borrell a également accusé Moscou de faire marche arrière sur des principes tels que le non-usage de la force et le respect de l’intégrité territoriale de tous les pays, principes qui, selon lui, violent à la fois l’Ukraine et la Géorgie.

Le Haut Représentant a également déclaré que la question russe serait discutée par les ministres de la Défense et des Affaires européennes lors d’une réunion informelle qui se tiendra entre aujourd’hui et vendredi, dans la ville française de Brest.

« Il faut arriver à la position d’une Union européenne unifiée », se défend Borrell

Dans le même temps, la Russie a rencontré l’OTAN aujourd’hui à Bruxelles, suivie d’une réunion avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) jeudi à Vienne.

« Nous devons parvenir à une position européenne unie », a défendu Borrell, soulignant que le rôle de l’UE devrait reposer sur des « lignes d’action concrètes ».

A cet égard, il défend le « retour aux principes généraux de l’architecture de sécurité », fruit de la Charte d’Helsinki, de la Charte de Paris, de l’accord OTAN-Russie ou encore du document de Vienne de l’OSCE sur les mesures de confiance.

Deuxièmement, il a appelé à « la mise en place d’un mécanisme de gestion de crise plus efficace avec la Russie, une région dans laquelle l’UE a une vaste expérience ».

Borrell a également appelé à la mise en place de mécanismes permanents et opérationnels de prévention des conflits et de mesures de confiance pour garantir que le comportement de toutes les parties ne soit pas mal interprété, en particulier en ce qui concerne les exercices militaires.

Cependant, il a souligné que l’UE avait clairement indiqué que « toute nouvelle action contre l’Ukraine aurait des coûts réels et de graves conséquences ».

« En plus d’adopter un ensemble coordonné de sanctions, nous devons également être prêts à accélérer différentes actions (…). Nous ne sommes pas une alliance militaire, mais nous avons les moyens de promouvoir nos intérêts de sécurité et les intérêts des nôtres. partenaires », a-t-il déclaré.

Cela comprend, selon Borrell, la poursuite de la lutte contre la désinformation et les cybermenaces en provenance de Russie, le renforcement de la sécurité et de la sécurité énergétiques grâce à un développement plus rapide des énergies renouvelables, ou une plus grande diversification des routes et des sources d’importation, et l’intensification du soutien à l’Ukraine.