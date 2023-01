La Russie veut contourner les sanctions avec des stablecoins, des politiciens payés par FTX. Une semaine dans le donjon #15

Une autre faillite crypto épique à l’horizon

L’effondrement de l’échange FTX fin 2022 pourrait être la goutte d’eau pour Genesis Global Capital, qui a suivi les géants Terraform Labs, Voyager Digital, Celsius Network, Three Arrows Capital, FTX et BlockFi qui ont fait faillite l’an dernier. Genesis Global Capital, une filiale du conglomérat de crypto-monnaie Digital Currency Group (DCG), a déposé son bilan vendredi.

Agent Bloomberg il a dit peu de temps avant, que Genesis est en pourparlers secrets avec divers groupes de créanciers, leur laissant entendre subtilement que Genesis pourrait demander la protection des créanciers s’il ne parvient pas à un accord et à lever des capitaux pour fonctionner. Il semble que les négociations aient été infructueuses et qu’aucun accord n’ait été trouvé.

Genesis n’a pas connu une bonne année l’année dernière – il a perdu 2,4 milliards de dollars (60 milliards de couronnes) dans le fonds spéculatif Three Arrows Capital, qui a fait faillite en raison de son exposition aux jetons Terra Luna. Et le fait que quelque 175 millions de dollars (4,3 milliards de couronnes) appartenant à Genesis soient restés sur l’échange FTX en faillite a certainement contribué au problème.

FTX paie des sommes énormes aux politiciens

Après dix jours ils trouvent avocats de la bourse en faillite auraient cinq milliards de dollars, une autre nouvelle « intéressante » est tombée cette semaine : un membre du Congrès américain sur trois a reçu de l’argent des patrons de FTX.

les serveurs CoinDesk identifié 196 nouveaux membres du Congrès qui ont reçu de l’argent de Sam Bankman-Fried ou d’autres dirigeants de FTX. La liste comprend l’élite politique absolue, y compris le nouveau président de la Chambre Kevin McCarthy ou le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, ainsi que des nouveaux venus dans la haute politique.

CoinDesk a demandé à 196 législateurs comment ils géreraient l’argent lorsqu’il a été révélé qu’il provenait de cette arnaque financière colossale. La plupart des politiciens qui ont répondu ont déclaré qu’ils l’avaient donné à une association caritative ou qu’ils avaient convenu avec le ministère américain de la Justice de retenir l’argent jusqu’à ce qu’il puisse être versé dans un fonds d’indemnisation des clients FTX.

Les Américains ont fermé la bourse de Bitzlato et son fondateur

Si vous n’avez jamais entendu parler de cet échange dans votre vie, vous n’êtes probablement pas seul. Le mauvais langage prétend qu’il s’agit en l’occurrence avant tout d’un théâtre pour le public, ce qui devrait laisser penser que les autorités ont fait preuve d’activité après l’effondrement de FTX.

Autorités américaines fermer la bourse Bitzlato et arrêté un co-fondateur pour avoir ignoré les protections réglementaires, y compris les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

En termes de nombre d’agences impliquées, c’était vraiment une opération monstre, car elle impliquait le Federal Bureau of Investigation, le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor, la nouvelle équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie du ministère de la Justice et les forces de l’ordre françaises. C’est la France, avec l’aide d’Europol et de partenaires en Espagne, au Portugal et à Chypre, qui « a démantelé l’infrastructure numérique de Bitzlato et pris des mesures coercitives », selon le rapport.

Depuis son lancement, Bitzlato aurait montré un manque d’intérêt pour l’identification des clients, leur assurant qu’il ne nécessite ni selfie ni passeport, et que seul un e-mail est nécessaire pour s’inscrire.

Le rapport couvre également le darknet et la drogue. Les enquêteurs y attirent l’attention sur les liens très étroits entre Bitzlat et le darknet Hydra, fermé par les autorités en avril dernier. De mai 2018 à avril 2022, les utilisateurs d’Hydra auraient envoyé 170,6 millions de dollars (plus de quatre milliards de couronnes) en crypto-monnaie à Bitzlato, et 124,4 millions de dollars (plus de trois milliards de couronnes) ont circulé dans la direction opposée. Ce n’est certainement pas une petite somme, mais comparé à la quantité d’argent qui a transité par les principaux échanges cryptographiques du monde en quatre ans, c’est une petite somme.

Ethereum compte un demi-million de validateurs

Le nombre de validateurs ethereum a été atteint selon les données de BeaconScan 500 mille. Rappelons que le validateur assure le fonctionnement d’un réseau fonctionnant sur le principe du proof-of-stake (PoS), où est passé à Ethereum en septembre dernier.

Ethereum a atteint son objectif d’un demi-million de validateurs alors que les principaux développeurs terminent une mise à jour nommée Shanghai, prévue pour mars. Après avoir déployé Shanghai avec succès, vous pouvez enfin retirer les fonds bloqués dans le validateur.

Pour devenir validateur, vous devez bloquer au moins 32 ETH, soit environ 48 000 dollars (1,2 million de couronnes) aux taux actuels, mais il n’y a actuellement aucun moyen de récupérer les fonds. En tant que tel, tous les validateurs doivent avoir une grande confiance dans le développeur pour qu’une mise à jour permettant le vote se produise réellement.

Cependant, même après la mise à jour, la sélection ne sera pas complètement facile, ou il sera impossible de tout sélectionner. Celui-ci contiendra une police d’assurance contre les retraits massifs d’ETH stockés, de sorte que seuls 43 200 ETH pourront être retirés chaque jour. Cela ne représente qu’environ 0,27% du total des pièces verrouillées. Aujourd’hui, il y en a environ 16 millions.

L’Iran et la Russie envisagent des pièces stables adossées à l’or

Les représentants de la Russie et de l’Iran ont discuté utilisation possible un stablecoin adossé à l’or qui facilitera les échanges dans la région persane. Le rapport de la réunion a été confirmé par Anton Tkačev, membre du Comité de la politique de l’information, des technologies de l’information et des communications de la Douma d’État. Cependant, il a noté que cette question ne sera activement discutée au niveau de l’État qu’après que les crypto-monnaies seront entièrement réglementées.

La Russie et l’Iran, qui sont soumis à des sanctions économiques et financières occidentales, recherchent des crypto-monnaies principalement comme moyen de contourner les sanctions.

Mais des tentatives similaires avec des stablecoins adossés à l’or existent déjà. Il est le plus grand PAXOS Or – occupe actuellement la 74e place par capitalisation, soit environ 516 millions de dollars (juste en dessous de 13 milliards de couronnes). Techniquement, il s’agit d’un jeton ERC20 basé sur Ethereum.

Avance rapide jusqu’à la fin: Miss El Salvador Alejandra Guajardo au concours de Miss Univers il a performé dans une tenue ajustée avec le logo bitcoin et invitant ainsi tout le monde au concours de l’année prochaine, qui se tiendra au Salvador, promis par bitcoin.

Où est-il maintenant ? Une semaine à Krypt chez Finmag :