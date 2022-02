La Russie sonne les tambours de la guerre en Ukraine

La journée commence par la promesse de paix et se termine par le son des tambours de guerre. Emmanuel Macron est proche d’un sommet entre Poutine et Biden, mais le président russe décrète un scénario très différent. Quelques heures après le bouleversement diplomatique, il a reconnu l’indépendance des deux territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine et a ordonné le déploiement de troupes dans les régions de Donetsk et de Lougansk.

Le déploiement de troupes russes en Ukraine, selon les termes de Vladimir Poutine, est une « opération de maintien de la paix ». On ne sait pas combien des quelque 200 000 militaires stationnés le long de la frontière ukrainienne (en Russie et en Biélorussie) ont reçu des ordres de marche. On ne sait pas non plus dans quel but final : s’ils assureront uniquement la « paix » dans la partie ukrainienne du Donbass déjà contrôlée par les séparatistes, s’ils avanceront pour conquérir les territoires des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk. par l’armée ukrainienne. Cela pourrait faire la différence entre commencer immédiatement le décompte des décès ou non.

Soyez conscient de la courte durée de vie de toute nouvelle ou analyse concernant le conflit en Ukraine. Le premier coup suffirait à tout changer à nouveau. Comme indiqué les dernières 24 heures. Ils ont même commencé par de nouvelles promesses de paix, ou du moins des négociations, après les efforts du président français. Macron a passé dimanche soir et lundi matin à passer des appels successifs à Vladimir Poutine, puis à Joe Biden, et encore aux autocrates russes.

Au final, et au petit matin de lundi, Paris a annoncé qu’un sommet sur la sécurité européenne avait lieu, avec les dirigeants des deux superpuissances militaires comme principaux protagonistes (et c’est tout, car, sur le plan économique, la Russie vaut bien moins d’une demi-douzaine de pays et bien moins que les États-Unis). La trompette de la paix a sonné pendant un court instant. La méfiance américaine a été suivie par l’avertissement de la Russie : il est trop tôt pour parler de sommet. Quelques heures plus tard, on découvrit que le scénario avait déjà été écrit. Et que Poutine n’a pas l’intention de s’écarter d’un millimètre de ses jeux de guerre.

Le moment le plus important de la journée a été la réunion du Conseil de sécurité nationale russe. Une mise en scène vivante, vraisemblablement en direct pour la télévision (les journalistes qui l’ont regardé en direct admettent l’hypothèse la plus probable qu’il s’agissait d’un moment préenregistré), qui a principalement servi à l’autocrate russe pour lier les membres les plus importants de son gouvernement à ce qu’il était sur le point de suivre.

Avec plus ou moins d’enthousiasme, des personnalités comme Dmitri Medvedev (qui alterne, à la demande de Poutine, entre Premier ministre et président, jusqu’à ce qu’il obtienne des changements constitutionnels qui le rendent perpétuel au pouvoir), président de la Douma (Parlement russe), ou premier ministre ministre actuel, soutient le dirigeant : il faut reconnaître l’indépendance des « républiques » russophones de Donetsk et Lougansk.

Met en lumière le moment où le chef du service d’espionnage, Sergueï Narychkine, apparemment échappant à un scénario préétabli, a franchi une étape supplémentaire, pour maintenir l’intégration, pure et simple, des deux régions de Russie (comme ce fut le cas, en 2014, avec la péninsule de Crimée et la ville autonome de Sébastopol, siège de la flotte russe de la mer Noire). Poutine a corrigé l’espion et lui a rappelé que la question était l’indépendance, pas l’annexion. Difficile de croire que ce n’était qu’un faux pas.

L’UE et les États-Unis annoncent toujours des réunions hâtives de leurs propres conseils et Poutine se prépare déjà pour son prochain mouvement, dans une série d’événements à un rythme inhabituel. L’Espagnol Josep Borrell a annoncé, à l’issue d’une réunion du Conseil des ministres européens des Affaires étrangères, qu’il mettrait sur la table, dans les prochains jours, une série de propositions de sanctions. Les Nord-Américains, plus rapides (et profitant du décalage horaire) ont déjà annoncé un forfait pénalisant, bien qu’il s’adresse exclusivement aux deux régions et à ceux qui pourraient souhaiter y investir dans un futur proche. Mais à qui penses-tu ?

Le président russe, toujours en avance sur la concurrence (généralement une sorte de prérogative d’agresseur), s’exprime déjà à la télévision, annonçant au peuple que l’histoire est du côté de la Russie (non sans annoncer au préalable son intention, de téléphoner, au président Macron et chancelier Scholtz, essayant ainsi de les transformer en une sorte d’imbécile utile). Car l’Ukraine, selon Poutine, est une invention des bolcheviks russes, en particulier de Lénine. Et elle est devenue, ces dernières années, une « colonie » occidentale dirigée par un « gouvernement fantoche ». Bref, un État sans droit historique d’exister.

Et il n’a pas fallu longtemps pour que des informations sur la prochaine étape – l’envoi de l’armée russe dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk pour une « mission de paix » éclatent. Avec un avertissement au ton inquiétant : si Kiev ne met pas fin aux violences dans l’est de l’Ukraine, elle sera responsable du prochain « bain de sang ». L’Amérique et l’Europe seront obligées de renouveler, aujourd’hui encore, un ensemble de sanctions qui n’avaient aucun sens avant même leur mise en œuvre. Car, comme l’a dit Pimenta Machado, ce qui est vrai aujourd’hui peut être un mensonge demain. Dans le football comme dans la politique internationale