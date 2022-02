La Russie sera-t-elle expulsée de la Coupe du monde après la position de la Pologne ?

Les ONG ont pris position sur cette question, condamnant l’invasion russe de l’Ukraine. Parmi ceux qui ont pris des mesures importantes depuis le début de la guerre figurent les associations de football de Pologne, de Suède et de République tchèque. Dans une déclaration commune vendredi, les trois confédérations ont demandé à la FIFA de déplacer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 hors de Russie.

Le président russe Vladimir Poutine a lancé jeudi une opération militaire contre l’Ukraine, ravivant des décennies de conflit dans la région. Poutine a lancé des attaques contre l’Ukraine par voie terrestre, aérienne et maritime, ciblant des installations militaires clés dans toutes les grandes villes du pays. Depuis le début de la guerre, plusieurs pays, dont les États-Unis, le Japon et l’Australie, ont imposé des sanctions aux dirigeants et entreprises russes.

La Russie sera-t-elle exclue de la Coupe du monde 2022 ?

Les rapports suggèrent qu’il y a des demandes pour que la Russie soit bannie de la Coupe du Monde de la FIFA de cette année au Qatar. Selon The Athletic, PZPN s’entretiendra avec ses homologues suédois et tchèques pour déterminer s’il souhaite jouer avec la Russie, où qu’il soit. Si la FIFA décide de prendre position à cet égard, il sera intéressant de voir si la Russie peut être empêchée de participer à la prochaine Coupe du monde, étant donné la réticence des autres pays à y participer.

La communauté sportive russe subit déjà la pression de la communauté internationale suite à la décision de Poutine d’attaquer l’Ukraine. En raison des troubles en cours dans la région, l’UEFA a décidé de déplacer la finale de l’UEFA Champions League 2022 de Russie. Initialement prévu en mai à St. Saint-Pétersbourg, Russie, la finale de la Ligue des Champions a été déplacée à Paris, France.

Pendant ce temps, le Grand Prix de Russie prévu en septembre a été annulé en raison d’un conflit. La Formule 1 a fait une déclaration officielle à ce sujet. Le Premier ministre australien Scott Morrison a précédemment appelé à l’annulation de tous les événements sportifs internationaux en Russie.

En outre, de nombreux athlètes russes ont également exprimé leur mécontentement face au choix de Poutine d’entrer en guerre contre l’Ukraine. Le septième mondial Andrei Rublev a envoyé un message fort à Poutine après s’être qualifié pour la finale des championnats de tennis hors taxes de Dubaï vendredi.

Rublev a pris un stylo et a écrit « Non à la guerre, s’il vous plaît » dans l’appareil photo qui est venu pour son autographe après la victoire. La star russe de la LNH, Alex Ovechkin, a lancé un appel similaire vendredi, appelant la Russie et l’Ukraine à résoudre les problèmes pacifiquement.

