La Russie et la Biélorussie ne sont pas autorisées aux Jeux paralympiques. Le monde du sport succombe à l’agresseur

Jeux Olympiques 2018, Russie, hockey, Vladimir Poutine | Photo : Reuters

Comité International Olympique (MOV) a demandé lundi à toutes les organisations sportives d’exclure les athlètes et officiels russes et biélorusses des compétitions internationales. Ainsi, le CIO a durci sa position sur les sanctions auxquelles les sports russes et biélorusses devront faire face pour l’attaque contre l’Ukraine.

La semaine dernière, le CIO a seulement demandé aux fédérations sportives internationales de reporter ou d’annuler les événements prévus pour la Russie et la Biélorussie. Selon lui, les athlètes russes et biélorusses devraient avoir le droit de commencer, mais sans drapeaux ni autres symboles nationaux.

Le CIO demande maintenant leur exemption totale, si les fédérations internationales et autres organisateurs d’événements sportifs à participation internationale sont autorisés par les circonstances juridiques et organisationnelles.