La Russie estime que Poutine a des problèmes de santé

© Evgen Kotenko / Avalon





De plus en plus de Russes pensent que le président Vladimir Poutine a des problèmes de santé, et beaucoup ne comprennent pas la logique de ses récentes actions, a déclaré mercredi Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil ukrainien de la sécurité nationale et de la défense.

– Je peux dire que la plupart des employés des entreprises russes, les Russes, ceux qui occupent des postes élevés, ne comprennent pas la logique des actions récentes de Poutine. Beaucoup de gens pensent qu’il a des problèmes de santé, et ce qui se passe maintenant est une conséquence de ce processus – a déclaré Danilov, cité par Unian.

– On peut voir que lorsqu’il rencontre ses subordonnés, il s’assoit à 15-20 mètres d’eux (il s’éloignait auparavant de la même manière, par exemple du président de la France, Emmanuel Macron – ndlr). Je ne sais pas ce qui lui est arrivé là-bas, mais si une personne n’a pas de contact avec les gens, il peut y avoir un processus lorsqu’il est nécessaire de les référer à un médecin – a ajouté le secrétaire du Centre national de recherche et de développement.

Danilov a noté que dans une guerre avec la population russe, l’Ukraine agira selon le plan existant : « si l’ennemi croit que nous ne ferons que nous défendre, alors il a tout à fait tort. Nous ferons ce que nous jugerons bon », a-t-il déclaré.