La Russie contre l’Ukraine. Les dernières nouvelles sur les conflits AUJOURD’HUI 26 février

La puissance économique occidentale exclura certaines banques Russie de SWIFT

Ce Commission européenne proposera aux pays Union européenne une nouvelle série de sanctions contre Moscou qui comprendra la paralysie des actifs de la Banque centrale de Russie, le retrait de plusieurs banques russes du système de paiement interbancaire de Swift et l’interdiction aux oligarques russes d’utiliser leurs actifs sur les marchés européens.

« Toutes ces actions compromettrait considérablement la capacité de Poutine à financer sa guerre. Ils auront un impact érosif sur l’économie. Poutine s’est engagé dans une voie visant à détruire l’Ukraine, mais ce qu’il fait également, c’est en fait détruire l’avenir de son propre pays », a déclaré ce soir la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans un communiqué.

Les mesures, que le président exécutif de la Communauté considère comme un « renforcement significatif de la réponse internationale » à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, seront mises en œuvre en étroite coordination avec les dirigeants des États-Unis, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Canada et du Royaume-Uni, il a ajouté. .

Qu’est-ce que SWIFT ?

VITE représente Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales (Society for Worldwide Interbank and Financial Communications), est l’organisation responsable du réseau international de communication financière entre les banques et d’autres entités.

La société a été fondée à Bruxelles, en Belgique, en 1973avec le soutien de 239 banques dans 15 pays. Le premier centre d’opérations SWIFT aux États-Unis a ouvert ses portes en 1979. Il compte actuellement plus de 12 000 entités financières connectées dans 204 pays et fonctionne sans interruption 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

