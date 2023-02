La Russie continue de frapper dans l’est de l’Ukraine. Malgré les pertes

Depuis le déclenchement de la guerre il y a plus de 11 mois, la Russie a perdu 128 420 soldats et des milliers de chars et d’autres armes. il a avoué Kyiv. Des déclarations similaires de parties au conflit ne peuvent être vérifiées par des sources indépendantes.

« L’ennemi n’a pas arrêté les opérations offensives en direction de Lyman et de Bakhmut. Il a subi de lourdes pertes. Il a mené des attaques infructueuses en direction d’Avdijivka et de Novopavlivka », a rapporté l’état-major ukrainien.

Le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksiy Danilov – comme d’autres représentants ukrainiens avant lui – a averti que la Russie se préparait à une nouvelle offensive majeure. « Nous avons traversé une période difficile, mais je me rends compte que la bataille principale est encore devant nous. Elle aura lieu cette année, dans deux ou trois mois. Ce seront les mois décisifs de la guerre », a-t-il ajouté. elle dit Télévision britannique Sky News.

Le remplacement des mercenaires russes épuisés du groupe de Wagner (dans la transcription russe de Vagnerov) par des unités régulières de l’armée russe semble avoir retardé l’apogée de l’offensive russe sur Bakhmut, de sorte que la bataille pour cette ville de l’est de l’Ukraine se poursuit. ils ont prévenu analyste de l’US Institute for the Study of War (ISW).

Le commandant des défenseurs ukrainiens de Bakhmut, Denys Yaroslavskyi, a reconnu que les troupes russes hautement entraînées renforçaient désormais l’attaque du groupe « wagnérien » dans le cadre de leurs efforts continus pour encercler la ville.

La capture de Bakhmut par la Russie était inévitable, mais le commandement ukrainien pourrait ordonner une retraite pour éviter des pertes excessives, ont déclaré des experts de l’ISW. Ils ont reconnu que le ministère russe de la Défense avait remplacé les mercenaires à Bakhmut par des troupes régulières et les avait déplacés dans le sud de l’Ukraine, vraisemblablement pour présenter le commandement militaire russe comme le seul vainqueur de la bataille de Bakhmut, si les Russes prenaient effectivement la ville. fini.

renseignement militaire britannique régulièrement la description a souligné le bombardement russe de Kherson et d’autres villages sur la rive droite (ouest) du Dniepr. Le but était apparemment de démoraliser la population ukrainienne et d’empêcher une contre-attaque ukrainienne de l’autre côté du fleuve.

Les bombardements russes dans la région de Kherson ont fait un mort et un blessé civils mardi, il a dit aujourd’hui sur les réseaux sociaux des collectivités locales. La Russie a bombardé des parties du territoire libéré, qui se trouve dans le sud de l’Ukraine, avec des canons, des lance-roquettes et des mortiers dans 42 cas.

Quatre ont été tués et six civils blessés par des tirs russes mardi signalé le gouverneur de la région de Donetsk dans l’est du pays, Pavlo Kyrylenko. Depuis le début de la guerre, la Russie a tué au moins 1 339 civils et blessé au moins 2 939 autres dans la région, a-t-il ajouté.