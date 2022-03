La Russie autour de Tchernobyl se déplace dangereusement, des incendies éclatent également, prévient un politicien ukrainien

« Dans le contexte de la sécurité nucléaire, le comportement irresponsable et non professionnel de l’armée russe est une menace très sérieuse non seulement pour les Ukrainiens mais aussi pour des centaines de millions d’Européens. Nous exigeons donc que le Conseil de sécurité de l’ONU prenne immédiatement des mesures pour démilitariser la zone fermée autour de la centrale électrique de Tchernobyl et envoie une mission spéciale », a déclaré Vereščuková.

droitCertains incendies se produisent dans des zones fermées, ce qui peut avoir des conséquences très graves,« Le vice-Premier ministre a ajouté. Les troupes russes transportent des armes anciennes et négligées autour de la centrale électrique, risquant d’endommager l’abri construit autour du quatrième réacteur. Il aurait également empêché les pompiers d’accéder à la zone.

Le rapport n’a pas pu être vérifié de manière indépendante, a écrit Reuters, étant donné que la Russie avait précédemment refusé de mettre en péril les installations nucléaires ukrainiennes.

Les incendies et la situation autour de la centrale électrique, qui a été le théâtre en 1986 du plus grand accident nucléaire civil au monde, surveille l’Autorité russe de la santé des consommateurs Rospotrebnadzor, écrit l’agence TASS. Selon lui, le niveau de rayonnement est stable.

Le gouvernement ukrainien a rapporté ce week-end que les troupes russes avaient occupé Slavutych à quelques dizaines de kilomètres de Tchernobyl. Selon la déclaration du maire Yuri Fomichev aujourd’hui, la Russie a de nouveau quitté la ville après avoir terminé l’enquête.

« (Les soldats russes) ont terminé le travail qu’ils étaient sur le point de faire », dit le maire. « Ils ont arpenté la ville, l’ont terminé aujourd’hui et ont quitté la ville. Actuellement indisponibleIl a ajouté qu’il ne coopérait pas avec la Russie. Les autorités régionales ont fait état de l’enlèvement de Fomichev la semaine dernière, a indiqué Reuters.