La Russie affirme que les véhicules de l’OTAN transportant des armes vers l’Ukraine sont des cibles militaires légitimes | Guerre en Ukraine

Les véhicules américains et de l’OTAN transportant des armes sur le territoire ukrainien seront considérés par les forces russes comme des cibles militaires légitimes, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov dans une interview à l’agence de presse TASS.

« L’Amérique et le reste de l’Occident doivent être conscients que les efforts visant à ralentir nos opérations spéciales, à infliger les plus grands dégâts au contingent russe et aux troupes des républiques de Donetsk et de Louhansk seront sévèrement réprimés », a assuré Riabkov, cité par Reuters. « Nous prévenons que les véhicules porteurs d’armes US-OTAN à travers le territoire ukrainien seront considérés par nous comme des cibles militaires légitimes », a-t-il ajouté.

Les autorités ukrainiennes ont exigé la livraison immédiate d’armes supplémentaires pour contrer l’agression militaire russe, au moment où une offensive de grande envergure est attendue dans l’est du pays, dans la région du Donbass. Pour l’appel lancé la semaine dernière par Dmitro Kuleba, dans lequel « des armes, des fusils, des fusils » sont appelés, les alliés occidentaux ont renforcé leur soutien militaire et financier à l’Ukraine.







Ce mercredi également, l’Union européenne a annoncé qu’elle fournirait 500 millions d’euros supplémentaires pour l’acquisition et la fourniture d’armes aux forces armées ukrainiennes. « Avec ces 500 millions d’euros supplémentaires, l’UE a alloué un total de 1,5 milliard d’euros pour soutenir la fourniture d’équipements militaires des États membres de l’UE aux forces armées ukrainiennes », a déclaré le représentant de l’Union pour la politique extérieure et de sécurité, Josep Borrell. Ce paquet fait suite à ceux approuvés par les États membres les 28 février et 23 mars.

« Les prochaines semaines seront décisives. Alors que la Russie se prépare à une offensive dans l’est de l’Ukraine, il est impératif que nous poursuivions et intensifiions notre soutien militaire à l’Ukraine afin de défendre son territoire et son peuple et d’empêcher de nouvelles souffrances. »

Le Portugal a déjà envoyé entre 60 et 70 tonnes de matériel de guerre à l’Ukraine et en enverra davantage « dans un avenir proche », a déclaré le ministre des Affaires étrangères João Gomes Cravinho la semaine dernière à son arrivée à une réunion de l’OTAN.