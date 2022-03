La Russie accuse les États-Unis d’avoir un laboratoire d’armes biologiques en Ukraine et admet « quelques progrès » dans les négociations avec Kiev – Observer

La Russie a reconnu mercredi « quelques progrès » dans les négociations avec l’Ukraine et a réaffirmé qu’elle n’avait pas l’intention d’occuper un pays voisin ni de renverser le gouvernement de Kiev et a accusé les Etats-Unis d’avoir un laboratoire d’armes biologiques dans le pays, dans un communiqué d’un porte-parole diplomatique. .

Les États-Unis ont un « programme d’armes biologiques » en Ukraine, a souligné Maria Zakharova, exigeant que les États-Unis divulguent tous les détails sur les stocks présumés le long des frontières de la Russie.

La présence d’un laboratoire biologique en Ukraine sous direction américaine « change complètement le rôle de Washington » dans le conflit et « est un instrument de menace directe contre la Russie », a averti Maria Zakharova.

« Cela change complètement le tableau de l’implication américaine dans le sort de l’Ukraine : ce n’est pas seulement un outil d’influence, pas seulement un moyen de confinement, c’est un outil de menace directe contre notre pays », a résumé la Russie lors d’une conférence de presse.

pub • CONTINUER LA LECTURE CI-DESSOUS

Maria Zakhorava a même accusé le ministère américain de la Défense d’être directement à l’origine de ce programme. Il y a quelques jours, un général de division russe a déjà affirmé que les États-Unis avaient l’intention de renoncer à la guerre biologique.

D’autre part, le porte-parole a souligné que le Kremlin préfère que le conflit avec l’Ukraine soit résolu par des moyens pacifiques.

« Dans le droit fil des opérations militaires spéciales, des négociations sont également en cours avec la partie ukrainienne pour mettre fin au plus vite au bain de sang et à la résistance insensée des forces armées ukrainiennes », a déclaré Maria Zakharova, citée par l’agence de presse française AFP.

« Certains progrès ont été réalisés », a déclaré Zakharova sans donner plus de détails.

Zakharova a également souligné que les « opérations militaires spéciales » – comme Moscou appelle l’invasion de l’Ukraine le 24 février – ne visent pas les civils.

Un porte-parole du ministère dirigé par Sergueï Lavrov a répété que les attaques visaient à protéger les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk, dont Moscou reconnaît l’indépendance, et la « démilitarisation et la dénazification » de l’Ukraine.

Moscou entend également « éliminer les menaces militaires contre la Russie venant du territoire ukrainien en raison des activités des pays de l’Otan et des efforts pour remplir le pays d’armes », a déclaré le porte-parole, cité par l’agence russe TASS.

Toujours en conférence de presse ce matin, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a de nouveau mis en garde les pays occidentaux – dont le Portugal – contre les conséquences de futures livraisons d’armes et d’autres équipements militaires.

« La Russie a déjà réagi. Des notifications ont été données selon lesquelles les pays impliqués dans la fourniture d’armes ou l’envoi de soi-disant volontaires à tout programme expérimental dans ce domaine seront tenus pour responsables », a expliqué le diplomate, rappelant un avertissement laissé par Vladimir Poutine la semaine dernière. « Ces pays devraient-ils comprendre la responsabilité qu’ils portent pour cela ? Nos diplomates, ambassadeurs et ambassades ont fait part de notre position. »

Cité par Tass, le porte-parole russe a déclaré que l’Occident devrait être conscient que les volontaires et les mercenaires envoyés en Ukraine « reviendront en tant que combattants purs et durs » en Europe, compte tenu des centaines de personnes qui ont rejoint les rangs de Daech au Moyen-Orient.

Délégation de négociateurs d’Ukraine et de Russie rencontré trois fois depuis le début de la batailleen Biélorussie, mais les résultats les plus visibles est la création d’un corridor humanitaire pour aider les civils.

Un homme politique biélorusse lié à l’organisation de négociation a admis ce mercredi qu’un la quatrième rencontre pourrait avoir lieu après une rencontre entre Lavrov et son homologue ukrainien, Dmytro Kulebaprévu jeudi en Turquie.

« Pour autant que je sache, les pourparlers auront lieu après une rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères et son homologue ukrainien en Turquie », a déclaré Iouri Voskresenski à la chaîne de télévision Rossiya-24.

Lavrov et Kuleba devraient assister à la réunion en marge du forum diplomatique à Antalya, aux côtés du ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt avusoglu. La rencontre entre les deux ministres a été annoncée lundi par le gouvernement turc et confirmée par les autorités de Kiev et de Moscou.

Kuleba salue la réunion de mercredi, mais considère Lavrov comme l’un des « architectes de l’invasion russe » de l’Ukraineselon l’agence de presse ukrainienne Ukrinform.

« Il faut préserver la vie ukrainienne, les villes ukrainiennes, mais parler ne veut pas dire abandonnerC’est pourquoi, personne n’a l’intention d’abandonner. Écoutons ce que Lavrov a à dire et donnons-lui la réponse qu’il mérite. »

La porte-parole diplomatique russe Maria Zakharova a déclaré que Lavrov partirait pour la Turquie mercredi, son premier voyage à l’étranger depuis l’invasion de l’Ukraine.

« Comme l’a confirmé l’Ukraine, la réunion aura lieu, d’autant plus qu’il s’agit d’une initiative de la Turquie, qui accueille l’événement », a déclaré Zakharova.